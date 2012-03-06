  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

اشتون مطرح کرد:

آمادگی 1+5 برای آغاز مذاکرات هسته ای/ اعلام زمان و محل مذاکرات به زودی

آمادگی 1+5 برای آغاز مذاکرات هسته ای/ اعلام زمان و محل مذاکرات به زودی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ازسرگیری مذاکرات هسته ای گروه 1+5 با ایران با هدف دستیابی به نتایج سازنده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال،"کاترین اشتون" امروزسه شنبه درپاسخ به نامه"سعید جلیلی" مذاکره کننده ارشد هسته ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آمادگی گروه 1+5 برای از سرگیری مذاکرات هسته ای با تهران گفت : جامعه بین الملل امیدوار به ازسرگیری مذاکرات هسته ای با ایران در سریعترین زمان ممکن است.

اشتون که ریاست گروه 1+5 را برعهده دارد، تاکید کرد: مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی ایران باید با هدف دستیابی به نتایج سازنده از سر گرفته شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : در این مرحله با برداشتن قدمهای آشکار و مداوم می توان فضای اعتماد سازی را ایجاد کرد و توافق در زمینه زمان و دقیق محل مذاکرات هسته ای با ایران به زودی اعلام می شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه خود به اشتون تاکید کرده است که موفقیت گفتگو ها در گرو برخورد سازنده 1+5 با ابتکارهای جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین پیشتر از اظهارنظر کاترین اشتون مبنی بر احترام به حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای استقبال کرده بود.

کد مطلب 1553662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها