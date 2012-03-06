83 درصد مردم ساری در انتخابات مجلس نهم مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد عصر سه شنبه در جشن ربع قرن اخلاص و ایثار بسیجیان در مجتمع فرهنگی اهل بیت در ساری افزود: بسیجیان در همه عرصه های انقلاب اسلامی پیش قدم هستند.

وی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم با حضور حماسی و گسترده خود برگ زرینی به افتخارات این نظام اضافه کردند.

فرماندار ساری با بیان اینکه دشمنان و استکبار درصدد بودند تا حضور مردم را در صحنه انتخابات کمرنگ جلوه دهند، افزود: مردم با بصیرت و آگاهی نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب کردند.

وی از برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز استان خبر داد و افزود: انتخابات آزمون بزرگی برای ملت ایران اسلامی بوده که همگی از آن سربلند بیرون آمدند.

حسینی نژاد با بیان اینکه برای ساخت مساجد و حسینیه ها هزینه هنگفتی پرداخت می شود، افزود: از این سرمایه همانند پایگاه بسیجیان به نحو مطلوبی استفاده نمی شود.