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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

حسینی نژاد اعلام کرد:

83 درصد مردم ساری در انتخابات مجلس نهم مشارکت کردند

83 درصد مردم ساری در انتخابات مجلس نهم مشارکت کردند

ساری- خبرگزاری مهر: فرماندار ساری گفت: 83 درصد مردم ساری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد عصر سه شنبه در جشن ربع قرن اخلاص و ایثار بسیجیان در مجتمع فرهنگی اهل بیت در ساری افزود: بسیجیان در همه عرصه های انقلاب اسلامی پیش قدم هستند.

وی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم با حضور حماسی و گسترده خود برگ زرینی به افتخارات این نظام اضافه کردند.
 
فرماندار ساری با بیان اینکه دشمنان و استکبار درصدد بودند تا حضور مردم را در صحنه انتخابات کمرنگ جلوه دهند، افزود: مردم با بصیرت و آگاهی نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب کردند.
 
وی از برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز استان خبر داد و افزود: انتخابات آزمون بزرگی برای ملت ایران اسلامی بوده که همگی از آن سربلند بیرون آمدند.
 
حسینی نژاد با بیان اینکه برای ساخت مساجد و حسینیه ها هزینه هنگفتی پرداخت می شود، افزود: از این سرمایه همانند پایگاه بسیجیان به نحو مطلوبی استفاده نمی شود.
کد مطلب 1553665

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