جزئیات تازه از پرونده روباه پیر

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ حسین بیدمشکی رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در تشریح این پرونده گفت: در پی ارجاع پرونده ای از کلانتری 20 مشهد به پایگاه آگاهی غرب مشهد مبنی بر این که فردی با استفاده از یکدستگاه خودروی سواری پیکان سفید رنگ در مسیر تردد دانش آموزان ابتدایی دختر، با شیوه و ترفندی دختری را اغفال و مورد اذیت قرار داده است ، تحقیقات ویژه ای در این زمینه شروع شد .

سرهنگ بیدمشکی با تاکید بر اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع پرونده را به طور ویژه در اولویت کاری خود قرار دادند ، تصریح کرد : در این زمینه چند اکیپ از کارآگاهان مجرب تشکیل و به محدوده وقوع جرم عازم شدند.

وی ادامه داد : بر اساس اظهارات آخرین قربانی روباه پیر که در منطقه قاسم آباد مشهد رخ داده بود مبنی بر اینکه متهم دو انگشت کوتاه دارد ، شماره انتظامی یکدستگاه خودروی پیکان کشف و با بررسی دقیق تر فردی 59 ساله راننده خودرو شناسایی شد.

سرهنگ حسین بیدمشکی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بکارگیری تمام توان و استعداد اطلاعاتی خود برای دستگیری متهم تحقیقات خود را آغاز کردند و با بهره گیری از بانک های اطلاعاتی و در دست داشتن سرنخ های موجود متهم شیطان صفت را در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه با هماهنگی مقام قضایی در منزل مسکونی اش واقع درحوالی شهرک قاسم آباد مشهد دستگیر کردند.

بید مشکی خاطر نشان کرد :متهم که 59 سال سن دارد متاهل و دارای شش فرزند است و جالب اینجاست که یکی از دخترانش در همان مدرسه که طعمه هایش را اغفال می کرد در حال تحصیل است ، در تحقیقات اولیه پرونده به آزار و اذیت دختر بچه دانش آموز اعتراف و هم اکنون تحقیقات از این مجرم برای روشن شدن دیگر اعمال ننگینش همچنان ادامه دارد.

وی گفت : تا به حال متهم 43 محل که قربانیان خود را مورد آزار و اذیت قرار داده اعتراف و بیان داشت : هیچگاه نزدیکی با سوژه های خود نداشته است .

سرهنگ بید مشکی ادامه داد : به محض دستگیری این مرد شیطان صفت و اطلاع رسانی در جراید و مطبوعات استانی ، 10 خانواده دیگر به پلیس آگاهی مراجعه و از متهم شکایت کرده اند .

وی با بیان اینکه ، ضمن تشکیل اولین پرونده آزار و اذیت یک دختر بچه دبستانی متهم بعد از یک هفته تلاش پلیسی شناسایی و دستگیر شد، تاکید کرد : اگر خانواده قربانیان به محض وقوع چنین خبری به پلیس گزارش می دادند ، تعداد جنایات این مجرم افزایش نمی یافت .

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی به شهروندان هشدار داد درباره نحوه برخورد با افراد غریبه و ناشناس به فرزندان خود مهارت های لازم را یاد بدهندو درصورت امکان برای تردد فرزندان خود به مدرسه از سرویس مدارس استفاده کنند.

سرهنگ بیدمشکی گفت: در غیر این صورت والدین از فرزندان خودبخواهند تا با چند دانش آموز دیگرو به طور گروهی به سمت خانه حرکت کنند و مراقبت بیشتری داشته باشند تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید.

وی از اولیاء و مربیان و دانش آموزان خواست در صورت هرگونه مورد مشکوکی مراتب را به فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.



