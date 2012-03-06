مانور "روز بدون حادثه" در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر سه شنبه در سومین نشست ستاد نوروزی استان زنجان با بیان اینکه با برگزاری مانور "روز بدونه حادثه"همه دستگاه‌های ذی‌ربط به هماهنگی مطلوب دست خواهند یافت افزود: تا به امروز اقدامات گسترده‌ای در راستای فراهم کردن بسترهای لازم جهت انجام سفری بی‌دغدغه برای شهروندان در ایام نوروز صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه روز 23 اسفندماه شاهد برگزاری مانور "روز بدون حادثه" در استان و با هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواهیم بود ادامه داد: این مانور امسال علاوه بر ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط، اهداف دیگری از جمله آمادگی و توان دستگاه‌ها در مقابله با تصادفات رانندگی و سایر موارد را نیز دنبال می‌کند تا در مجموع شاهد رضایت‌مندی مردم استان از ناوگان حمل و نقل عمومی در ایام نوروز باشیم.

رحمتی افزود: در مانور "روز بدون حادثه" دستگاه‌هایی شامل هلا‌ل‌احمر، پزشکی‌قانونی، راه و شهرسازی، پلیس‌راه، حمل و نقل و پایانه‌ها و مدیریت بحران استان حضور خواهند داشت.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای را از دیگر اهداف عمده این مانور در شهر زنجان عنوان کرد و افزود: مانور بدون روز حادثه 23 اسفندماه از محل پارک آموزش ترافیکی کودکان واقع در کانون سهرودی آغاز و پایانه صبا در آزاد راه زنجان- قزوین به پایان می رسد.