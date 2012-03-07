تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه هفدهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و هفتم مارس سال 2012 میلادی.

- هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* سپاهان ایران - النصر امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* لخویا قطر - الاهلی عربستان، ساعت 19، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

گروه D:

* الشباب امارات - الغرافه قطر، 19:30، ورزشگاه مکتوم بن رشید دبی

* الهلال عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه G:

* ناگویا گرامپوس ژاپن - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ساعت 13:30، ورزشگاه میزوهو ناگویا

* تیانجین تدای چین - سنترال کوئست مارینرز، ساعت 15:30، ورزشگاه تدا فوتبال شهر تیانجین

گروه H:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - گوانگجو اورگرانده، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* بوریرام تایلند - کاشیوا ریسول، ساعت 15، ورزشگاه ای موبایل بوریرام

- دیدارهای برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* بارسلونا اسپانیا - میلان ایتالیا

* آپوئل قبرس - لیون فرانسه

- مسابقات والیبال نشسته قهرمانی بین قاره‌ای امروز هم در شهر قاهره مصر پیگیری می‌شود که تیم ذوب‌آهن اصفهان نماینده ایران در این رقابت‌ها در ششمین دیدارش به مصاف تیم‌های انگلستان می‌رود.

- دیدارهای برگشت مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

* شهرداری ارومیه - سایپا البرز (ساعت 15:30- سالن غدیر ارومیه)

* پیکان تهران - کاله آمل (ساعت 17- خانه والیبال تهران)