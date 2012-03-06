221 پروژه آبخیزداری سراسر کشور از زاهدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی آبخیزداری در زاهدان اظهار داشت: حفظ و صیانت منابع طبیعی کشور به ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و جلب مشارکت مردمی بستگی دارد.

وی گفت: منابع طبیعی ثروت ملی هر کشور است که به ملت های طول تاریخ و نسل های آینده تعلق دارد.

وی افزود: با توجه به رشد روزافزون جمعیت، توسعه شهرها، رشد تکنولوژی و شرایط حاکم بر تامین نیازهای حیاتی همچون آب، خاک و هوا، نقش زیرساختی منابع طبیعی به ویژه درختان در تامین نیازهای اولیه برای استمرار حیات و توجه ویژه به امر حفاظت، احیای توسعه و بهره برداری اصولی از درختان در اولویت برنامه های دولت ها قرار گرفته است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: حفاظت از منابع طبیعی باعث کنترل سیلاب، ریزگردها، کاهش تاثیر تغییرات اقلیمی، کنترل رانش ها و لغزش ها، کاهش خشکسالی، حفظ آب و خاک و در نهایت کاهش بلایای متعددی خواهد شد.

وی گفت: اهمیت آبخیزداری زمانی مشخص می شود که بدانیم در وضعیت فعلی حدود 255 شهر و هشت هزارو 650 پارچه آبادی، یک میلیون هکتار از اراضی، قنوات و راه های ارتباطی در معرض خطر سیل قرار دارند و هر 150 هزار هکتار فعالیت آبخیزداری می تواند 30 تا 50 درصد خطر سیل را کاهش دهد.

وی ایجاد عزم ملی برای احیای منابع طبیعی تجدید شونده، توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب، سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع، ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری را از سیاست های مورد تایید و تاکید در این بخش عنوان کرد که باید دستگاه های مربوطه در زمینه تقویت آن تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با اشاره به داشته های استان در بخش منابع طبیعی اظهار داشت: این استان علیرغم قرار گرفتن بر روی کمربند اقلیم خشک و بیابانی کره زمین، سرشار از منابع غنی و متنوع طبیعت است.

وی گفت: اگرچه شش میلیون و 300 هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان معادل 33 درصد سطح استان را بیابان تشکیل داده اما از سوی دیگر نزدیک به 18 میلیون هکتار آن در حوزه های وسیع آبخیز داری قرار گرفته که تنوع اقلیمی در آن باعث رشد و نمو یک هزارو 300 گونه گیاه صنعتی و دارویی شده است.

وی با یادآوری عوامل مخرب فرسایش خاک و هجوم شن های روان بویژه در شمال استان و سیلاب های ویرانگر و اینکه دولت اقدامات مهمی را در این راستا انجام داده، غرس درخت توسط مردم را از دیدگاه پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه معصومین (ع) و نیز حفظ منابع ملی بسیار مهم توصیف کرد و از تمامی اقشار مختلف مردم بویژه جوانان خواست تا در این روزها با غرس حداقل یک نهال به طبیعت کمک نمایند.

آزاد بیان داشت: اکنون با کارهای انجام شده مدیریت خوبی در زمینه استحصال آب در این خطه انجام شده است که دستگاه های مربوطه برای رشد و توسعه فضای سبز استان باید بهترین برنامه ریزی را داشته باشند.