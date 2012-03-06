نخستین مرکز درمانی TC مخصوص درمان شیشه در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهربا حضور همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و عباس دیلمی زاده، مدیر جمعیت تولد دوباره نخستین مرکز درمانی TC مخصوص معتادان وابسته به مواد محرک"شیشه" افتتاح شد.

این مرکز درمانی واقع در ورد آورد کرج بوده است به طوری که این مرکز درمانی ظرفیت پذیرش 60 نفر را دارد.

مرکز درمانی TC مخصوص درمان معتادان وابسته به شیشه برای نخستین بار است که در کشور با همکاری سازمان بهزیستی و نهاد غیر دولتی جمعیت تولد دوباره راه‌اندازش شد.

در حال حاضر بیش از 200 کمپ مجاز در کشور وجود دارد که افراد معتاد به مواد مخدر از جمله مواد صتعنی و سنتی در این مراکز حاضر ‌می‌شوند اما تا به حال مرکز تخصصی برای درمان افراد وابسته به شیشه وجود نداشته است.

این مرکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی بوده و مراجعه کنندگان برای هر دوره درمان یک ماهه باید مبلغ 250 هزار تومان پرداخت کنند.



