اساسنامه اختصاصی برای ورزش معلولان در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری در شانزدهمین مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: سعی و تلاش این فدراسیون بر این است که برنامه ای و هدفمند عمل کند. تلاش ما این است که در مجامع عمومی فدراسیون چنین نگاهی تعمیم داده شود. این مجمع فرصت خوبی بود تا روسای هیئت ها، داوران، ورزشکاران، نمایندگان نهادها و مربیان حضوری جدی داشته باشند.

وی افزود: البته باید چنین مجامعی بیشتر برگزار شود تا فرصت بحث و بررسی این مباحث که به ارتقای سطح کیفی این فدراسیون منجر می شود، افزایش پیدا کند. کارگروه ها بر اساس نیازهای اساسی و راهبردهای فدراسیون تشکیل می شود و در آنجا روسای هیئت ها صحبت می کنند و مسئولان فدراسیون شنونده خواهند بود.

نایب رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان با بیان اینکه این بخش از ورزش کشور با دیگر بخش ها تفاوت عمده‌ای دارد، گفت: ورزش معلولان با ورزش افراد سالم، هم از حیث نوع افراد و جامعه هدف و هم از حیث ورزش و سختی و پراکندگی تفاوت دارد. در چارچوب قوانین و مقررات باید اساسنامه اختصاصی ویژه این قشر از ورزش جامعه تعیین شود.

کارگری ادامه داد: در حال حاضر 15 رشته در بخش معلولان فعالیت می کنند و این در حالی است که دو رشته شمشیربازی و بدمینتون هم به این رشته ها اضافه شده و این 17 رشته پیچیدگی های خاص خود را دارد. در حال حاضر اساسنامه این فدراسیون به مانند دیگر فدراسیون هایی است که تنها یک رشته را پوشش می دهند.

وی گفت: هدف ما توسعه ورزش همگانی در سال 91 است بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی 10 درصد از افراد هر کشور معلول هستند و ما با فرض اینکه 5 درصد از افراد کشورمان معلول هستند ، 5/3 میلیون نفر معلول در کشور داریم که با احتساب خانواده های آنها می شود 12 میلیون نفر اما با این اعتبارات و بودجه به هدف خود نائل نمی شویم.

غفور کارگری در پایان اظهار داشت: در اساسنامه جدید فدراسیون دو هدف اساسی را دنبال می کنیم: اول عمومی کردن ورزش برای قشر جانباز و معلول و دوم حفظ و ارتقای جایگاه های فعلی.