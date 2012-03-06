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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

فرهور:

نیروگاه شهید رجایی قزوین در ارائه مقالات رتبه برتر گرفت

نیروگاه شهید رجایی قزوین در ارائه مقالات رتبه برتر گرفت

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی استان قزوین گفت: در چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق، با رویکرد تولید مطمئن و اقتصادی انرژی الکتریکی، نیروگاه شهید رجایی با ارائه چهار مقاله در بین نیروگاه های کشور حائز رتبه برتر از نظر پذیرش مقالات شد.

علی فرهور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق که با هدف ارتقاء دانش فنی، تقویت ارتباط علمی و فنی صنعت تولید برق کشور با دانشگاه ها در محل همایش های پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شد نیروگاه شهید رجایی در بین نیروگاه های کشور بیشترین مقالات پذیرفته شده را در چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق را کسب کرد.
 
وی یادآورشد: چهار مقاله از نیروگاه شهید رجایی در محورهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست، بهره برداری و تعمیرات، تجهیزات الکتریکی، حفاظت، کنترل و ابزار دقیق و شیمی، مواد و خوردگی پس از بررسی از سوی کمیته علمی کنفرانس، ارائه و در کتاب مقالات به چاپ رسید.
 
فرهور تصریح کرد: در مجموع، 370 مقاله علمی متخصصان صنعت برق و حوزه دانشگاهی توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت و در هشت محور دسته بندی شد که پس از بررسی نتایج از سوی داوران و جمع بندی در نشست کمیته علمی 51 مقاله برای ارائه در کنفرانس انتخاب شد.
 
وی بیان کرد: در این کنفرانس نیروگاه شهید رجایی با چهار مقاله از هشت مقاله علمی ارائه شده توسط نیروگاه ها بیشترین سهم پذیرش مقاله در بین نیروگاه ها را به خود اختصاص داد.
 
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی استان قزوین گفت: در حاشیه برگزاری چهارمین کنفرانس نیروگاه ها، نمایشگاهی با حضور شرکت های فعال در صنعت برق دایر شد که توانمندی های نیروگاه شهید رجایی نیز در این نمایشگاه به بازدید کنندگان عرضه شد.
 
وی یادآورشد: نخستین دوره کنفرانس نیروگاه های برق در سال 87 به میزبانی مشترک نیروگاه شهید رجایی و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین و در سال 88 دومین دوره این کنفرانس در نیروگاه طرشت و کنفرانس سوم نیز توسط نیروگاه نکا و شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار شد.
کد مطلب 1553677

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