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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۸

عظمایی خبر داد:

توزیع میوه عید از 26 اسفند در اردبیل شروع می شود

توزیع میوه عید از 26 اسفند در اردبیل شروع می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: از 26 اسفند ماه توزیع میوه و مواد پروتئینی عید نوروز همانند سالهای گذشته به صورت ثابت و سیار آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عظمایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی با اشاره به توزیع میوه در شهرستانهای مختلف استان افزود: در تمامی شهرستانهای استان میوه های عید توزیع می شود و در 43 نقطه شهر اردبیل هم همزمان با دیگر شهرهای این کار انجام می شود.

وی با اشاره به ذخیره سازی دو هزار تن پرتقال در استان تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در راستای تنظیم بازار تمهیدات مختلفی را در زمینه تهیه و تامین میوه و آجیل انجام داده است.

عظمایی یکی از مهمترین برنامه های این سازمان را تامین و ذخیره سازی میوه و آجیل برشمرد و عنوان کرد: طبق مقررات این سازمان می توانست ذخیره سازی میوه را 25 درصد کاهش یا افزایش دهد و در این اردبیل با بررسی وضعیت مصرفی مردم 25 درصد پرتقال ذخیره سازی را افزایش داده و به دو هزار تن رسانده است.

وی با اشاره به ذخیره سازی هزار و 200 تن سیب در استان افزود: این میوه ها در چادرهای برپا شده در مناطق مختلف و میادین شهر عرضه می شود.

این مسئول با بیان اینکه سیبهای ذخیره شده از باغداران استان اردبیل خریداری شده است، اضافه کرد: اردبیل در میوه سیب استان معین است و در سه سال گذشته سیبهای عرضه شده از خود منطقه تامین شده اما پرتقال با موافقت اتحادیه باغداران از استان مازندران خریداری و ذخیره شده است.

استقرار اکیپ دائمی بازرسان و ناظران در سرعین

وی با اشاره به تشکیل اکیپ و کشیکهای این سازمان برای ارائه خدمات در طول سفرهای نوروزی یادآور شد: رستوارانها و اقمتهای بین راهی و دورن شهری در استان اردبیل ساماندهی شده و بر ارائه خدمات آنها به صورت دائمی نظارت خواهد شد.

عظمایی با اشاره به بررسی کیفیت و قیمت غذاها در رستورانهای بین راهی افزود: تمامی نرخها توسط اتحادیه مربوط مورد مصوب قرار گرفته و رستورانها موظف هستند نرخها را در معرض عمومی قرار دهند.

وی از آمادگی این سازمان برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران خبر داد و متذکر شد: تلاش می کنیم خدمات برای مسافران به بهترین شکل ارائه شود و در این راستا نمایندگی سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشکیل اکیپ و بازرسان نظارتی دائمی در شهرستان سرعین به عنوان شهر مهمانپذیر به صورت تمام وقت در خدمت گردشگران خواهد بود.
 

کد مطلب 1553678

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