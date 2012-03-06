توزیع میوه عید از 26 اسفند در اردبیل شروع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عظمایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی با اشاره به توزیع میوه در شهرستانهای مختلف استان افزود: در تمامی شهرستانهای استان میوه های عید توزیع می شود و در 43 نقطه شهر اردبیل هم همزمان با دیگر شهرهای این کار انجام می شود.

وی با اشاره به ذخیره سازی دو هزار تن پرتقال در استان تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در راستای تنظیم بازار تمهیدات مختلفی را در زمینه تهیه و تامین میوه و آجیل انجام داده است.

عظمایی یکی از مهمترین برنامه های این سازمان را تامین و ذخیره سازی میوه و آجیل برشمرد و عنوان کرد: طبق مقررات این سازمان می توانست ذخیره سازی میوه را 25 درصد کاهش یا افزایش دهد و در این اردبیل با بررسی وضعیت مصرفی مردم 25 درصد پرتقال ذخیره سازی را افزایش داده و به دو هزار تن رسانده است.

وی با اشاره به ذخیره سازی هزار و 200 تن سیب در استان افزود: این میوه ها در چادرهای برپا شده در مناطق مختلف و میادین شهر عرضه می شود.

این مسئول با بیان اینکه سیبهای ذخیره شده از باغداران استان اردبیل خریداری شده است، اضافه کرد: اردبیل در میوه سیب استان معین است و در سه سال گذشته سیبهای عرضه شده از خود منطقه تامین شده اما پرتقال با موافقت اتحادیه باغداران از استان مازندران خریداری و ذخیره شده است.

استقرار اکیپ دائمی بازرسان و ناظران در سرعین

وی با اشاره به تشکیل اکیپ و کشیکهای این سازمان برای ارائه خدمات در طول سفرهای نوروزی یادآور شد: رستوارانها و اقمتهای بین راهی و دورن شهری در استان اردبیل ساماندهی شده و بر ارائه خدمات آنها به صورت دائمی نظارت خواهد شد.

عظمایی با اشاره به بررسی کیفیت و قیمت غذاها در رستورانهای بین راهی افزود: تمامی نرخها توسط اتحادیه مربوط مورد مصوب قرار گرفته و رستورانها موظف هستند نرخها را در معرض عمومی قرار دهند.

وی از آمادگی این سازمان برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران خبر داد و متذکر شد: تلاش می کنیم خدمات برای مسافران به بهترین شکل ارائه شود و در این راستا نمایندگی سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشکیل اکیپ و بازرسان نظارتی دائمی در شهرستان سرعین به عنوان شهر مهمانپذیر به صورت تمام وقت در خدمت گردشگران خواهد بود.

