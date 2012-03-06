دزدان در محل سرقت عکس یادگاری گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز 21 مهر امسال ماموران کلانتری 110 شهدا از یک فقره سرقت مسلحانه از مغازه عکاسی در میدان شهدا با خبر شدند.

با حضور ماموران در محل سرقت ، صاحب عکاسی در اظهارات اولیه خود گفت : مرد مسنی همراه یک جوان وارد مغازه شده و با تهدید اسلحه کمری ، اقدام به سرقت مبلغ 250 هزار تومان و دوربین عکاسی داخل مغازه کردند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده در اختیار اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه قرار گرفت .

شاکی در اظهارات خود به کارآگاهان اداره یکم گفت : ساعت 17 و 40 دقیقه 21 مهر بعد از اینکه تمام مشتریان از مغازه خارج شدند دو نفر که یکی از آنها جوان و دیگری مسن بودند وارد مغازه شده و خواستند که از آنها عکس یادگاری بگیرم . فرد جوان وارد آتلیه شد و من از او عکس گرفتم و از آتلیه خارج شدم تا نامش را برای چاپ عکس در دفتر ثبت کنم که ناگهان فرد مسن تر اسلحه را پشت سرم گذاشت و مرد جوان نیز به سمت خواهرم حمله کرد و ما را به داخل کارگاه برده و با تهدید روی صندلی نشاندند و اموالی از جمله 250 هزار تومان وجه نقد ، دوربین عکاسی مغازه و تلفن های همراه هر دو نفرمان را سرقت و متواری شدند .

شاکی پرونده در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت : پس از گرفتن عکس یکی از سارقان ، حافظه دوربین عکاسی را خارج کردم تا مراحل چاپ عکس را انجام دهم اما آنها فراموش کردند که حافظه دوربین را از من بگیرند و در حال حاضر نیز حافظه دوربین در اختیار من است .

با به دست آمدن تصویر یکی از سارقان ، کارآگاهان اداره یکم بلافاصله به بررسی بانک مجرمان سابقه دار پرداخته و موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام سعید 30 ساله شدند که پیش از این دستگیر و روانه زندان شده بود. با شناسایی هویت دقیق متهم و بهره گیری از اطلاعات موجود در سوابق او ، کارآگاهان تحقیقات خود برای شناسایی مخفیگاه متهم را آغاز و به فاصله کوتاهی اطلاع پیدا کردند که او به همراه همسر و پدرزنش در خانه ای در میدان خراسان ـ خیابان تفرشی زندگی می کند .

با شناسایی مخفیگاه سعید ، مراقبت های پلیسی و نامحسوس از محل انجام شد تا سرانجام کارآگاهان او را هنگام خروج از مخفیگاهش دستگیر کردند .

با دستگیری سعید ، وی در همان مراحل اولیه دستگیری به سرقت مسلحانه از عکاسی میدان شهدا اعتراف و پدر زن خود به نام نعمت 57 ساله را به عنوان همدست خود معرفی کرد.

هماهنگی های لازم با مقام قضایی انجام و کارآگاهان اداره یکم با حاضر شدن در بالای سر نعمت ، وی را نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان موفق به کشف اموال سرقت شده و همچنین یک قبضه سلاح کمری شدند .

سرهنگ عباسعلی محمدیان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با شناسایی متهمان از سوی مالباخته و اعتراف صریح متهمان به سرقت مسلحانه ، تحقیقات تکمیلی از متهمان برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در دستور کار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .

