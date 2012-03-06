محدودیتهای ترافیکی راههای تهران و البرز در روزهای پایان هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسیکلت از ساعت 12 روز پنجشنبه 18 اسفند تا ساعت 23 روز جمعه 19 اسفند ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

همچنین تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس و محور هزار همچنان ممنوع است.

براساس این گزارش، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 22 روز جمعه 19اسفند از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

همچنین تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 13 تا 22 روز پنجشنبه 18 اسفند و ساعت 8 تا 22 روز جمعه 19اسفند از محور هراز ممنوع است.

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی نیز از ساعت 8 تا 22 روز جمعه 19 اسفند از تهران به قائمشهر و بالعکس از جاده دماوند ممنوع است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.