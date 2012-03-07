به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 100 میلیون لیتر گازوئیل در سطح پالایشگاه‌های نفت کشور تولید می شود که از این میزان 50 میلیون لیتر از آن در بخش ناوگان حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعات انجام شده در سطح وزارت نفت نشان می‌دهد که در شرایط فعلی میزان سهمیه‌های گازوئیل اختصاص یافته به خودروهای دیزلی بیش از مصرف واقعی این خودروها است و از این رو تجدید نظر در نحوه عرضه و سهمیه گازوئیل خودروهای دیزلی کشور ضروری به نظر می رسد.

در حال حاضر با مشارکت وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح جدیدی به منظور منطقی شدن سهمیه گازوئیل و مدیریت مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در دستور کار قرار گرفته است.

از سال گذشته تاکنون به منظور ساماندهی و مدیریت مصرف گازوئیل، طرح عرضه سهمیه منطقه‌ای این سوخت مایع در سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان عملیاتی شد که با اجرای آن متوسط مصرف روزانه گازوئیل در هر یک از این استانها بین 20 تا 25 درصد کاهش یافته است.

از این رو با توجه به پایان رسیدن دوره آزمایشی اجرا طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل در این مناطق، دستور اجرای آن در 17 استان کشور هم صادر شده است.

بر اساس برنامه زمان بندی، پیش بینی می شود طرح عرضه سهمیه گازوئیل خودروها تا اواسط سال 1391 در این استان‌ها اجرا شود که در صورت موفقیت آمیز بودن دوره آزمایشی از تابستان سال آینده این پروژه مدیریت مصرف سوخت در کل استان‌های کشور اجرایی خواهد شد.

احتمال تغییرات جدید در سهمیه گازوئیل خودروها

همزمان با اجرای اختصاص سهمیه گازوئیل منطقه ای به خودروهای دیزلی، طرح منطقی شدن سهمیه گازوئیل این خودروها هم در دستور کار دولت قرار گرفته است.

گویا همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار است طرح جدیدی برای اختصاص سهمیه گازوئیل به خودروها عملیاتی شود.

بر اساس این طرح و با انجام برخی از تغییرات فنی و نرم افزاری در سامانه هوشمند سوخت خودروها، سهمیه گازوئیل مطابق با پیمایش به خودروهای دیزلی اختصاص پیدا می کند.

در این صورت علاوه بر اینکه هیچ گونه محدودیتی در سهمیه گازوئیل خودروها اعمال نخواهد شد، این سهمیه سوخت تنها بر اساس میزان پیمایش و کارکرد خودروهای سنگین دیزلی اختصاص می یابد.

در شرایط فعلی آخرین تغییرات نرم افزاری و فنی در سامانه هوشند سوخت کشور به منظور اجرای این طرح در حال انجام است و پیش بینی می شود در سال آینده این طرح به طور رسمی در تمامی استان‌های کشور عملیاتی شود.

هم اکنون مذاکراتی بین وزارتخانه های راه و نفت هم برای اجرای این طرح در حال انجام است و بر اساس توافق این دو دستگاه دولتی، مقرر شده ارزیابی کارکرد و میزان پیمایش خودروهای دیزلی توسط وزارت راه و شهرسازی و اختصاص سهمیه گازوئیل توسط وزارت نفت انجام شود.