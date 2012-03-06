عقب ماندگی های مازندران با همدلی مجمع نمایندگان محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی عصر سه شنبه در جشن شکرگزاری حماسه حضور مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در مسجد جامع ساری از حضور حماسی مردم ساری و میاندرود در انتخابات دوازدهم اسفند قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: مردم استان علوی تبار مازندران به واقع با این حضور پرشور مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زده و بر پاسداری از ارزشهای نظام و انقلاب پایبند بودند.

منتخب مردم ساری و میاندرود در مجلس نهم با اشاره به اینکه مردم به وظیفه شرعی و قانونی خود در حماسه حضور 12 اسفند، عمل کردند، تصریح کرد: اکنون وقت خدمت رسانی مسئولان و رفع مطالبات شهروندان رسیده که باید لبیک گوی خواسته های این افراد باشند.

دامادی با بیان اینکه بسیاری در گذشته اذهان داشتند که ساری دیگر افراد خدمتگزاری چون مرحوم دامادی و سلیم بهرامی نمایندگان فقید این شهر و دیار را فراموش کردند، یادآور شد: همین مردم قدرشناس با حضور خود در پای صندوق های رای و احترام به رای خود برای انتخاب خدمتگزاری مانند بنده در کارزار مجلس نهم، نشان دادند که دوران خدمت صادقانه و بی مزد و منت به مردم ساری و حومه دوباره احیا شده است.

وی با اعلام اینکه مازندران از حیث مواهب طبیعی از هیچ نقطه دنیا کسری و کمبودی ندارد، یادآور شد: محرومیت در لوای برگ های سبز و دریای آبی این استان قهرمان پرور نهقته است.

این عضو سابق شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه فقر توسعه ای در همه شهرها و روستاهای مازندران به وضوع مشهود است،افزود: مجمع نمایندگان مازندران در مجلس نهم باید با اتحاد و یکرنگی در جهت رفع کامل عقب ماندگی های استان تلاش و جدیت داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از صنایع تولیدی در مرکز مازندران نظیر کشت و صنعت از فعالیت بازمانده که باید با همفکری مردم و نمایندگانشان در خانه ملت، گره های توسعه ای را یکی پس از دیگری بازگشایی کنیم.

مردم حوزه انتخابیه ساری و میاندرود، توانستند با آرای قاطع خود دو منتخب در مجلس نهم به نامهای سید رمضان شجاعی و محمد دامادی را روانه بهارستان نهم کنند.

مازندران، 12 نماینده در خانه ملت دارد.