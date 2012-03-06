عبدالله صالح از قدرت دست نمی کشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع نزدیک به عبدالله صالح دیکتاتور یمن تاکید کردند: وی سفرش به اتیوپی را لغو کرده است.

این منابع بیان کردند: عبدالله صالح مخالف فشارهای کشورهای غربی برای کناره گیری از روند سیاسی و ترک یمن است، زیرا می خواهد در عرصه قدرت به عنوان رئیس حزب حاکم حضور داشته باشد.

منابع فوق اعلام کردند: عبدالله صالح درخواستی برای اقامت دوساله در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس نداده است و در منزل خود در صنعا به عنوان رئیس حزب کنگره ملی حاکم فعالیت خواهد کرد.



خاطر نشان می شود رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس به توصیه آمریکا، طرحی را برای مهار انقلاب مردم یمن ارائه کردند که بر اساس این طرح فریبکارانه، عبدالله صالح به صورت ظاهری، قدرت را به عبد ربه منصور هادی معاون خود واگذار کرد، در ادامه انتخابات نمایشی با حضور فقط یک نامزد و آن هم نامزد دلخواه آمریکا و رژیمهای عربی برگزار شد، این در حالی است که مردم یمن همچنان بر ضرورت محاکمه عبدالله صالح و پاکسازی کشور از وجود ارکان رژیم وی تاکید می کنند.