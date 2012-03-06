سه داور مازنی مسابقات جام تختی را قضاوت می کنند

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون کشتی اسامی31 داور را برای قضاوت مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ فیلا جام جهان ‌پهلوان غلامرضا تختی انتخاب کرد که سه داور از این تعداد مازندرانی هستند.

وی افزود: فدراسیون کشتی از سید محمد صیاد، محمد ربیع ‌پور و موسی بابایی برای قضاوت در این مسابقات انتخاب کرد.

دبیرهیئت کشتی مازندران اضافه کرد: پس از استان تهران که بیشترین تعداد داوران را در این مسابقات دارد، مازندران در رده بعدی تعداد حضور داوران قضاوت کننده در جام تختی را دارد.

نوری زاده یادآور شد: مسابقات بین ‌المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ فیلا جام جهان ‌پهلوان غلامرضا تختی، روزهای 20 و 21 اسفند ماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار خواهد شد.