احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز پنج شنبه 18اسفندماه از 27 پروژه عمرانی منابع طبیعی با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان بهره برداری می شود.



وی گفت: یکی از این پروژه ها، درختکاری و بوته کاری در اراضی بیابانی واقع در منطقه غرب قم با مساحت 450هکتار است.



کاشت بادام کوهی در جاده های استان قم



وی ادامه داد: از دیگر پروژه‌های قابل بهره برداری، پروژه کاشت بادام کوهی به منظور مشجر کردن مراتع و زیبا شدن چشم انداز مسیرجاده‌های استان در منطقه ییلاقی امامزاده اسماعیل و کوشک نصرت قم به مساحت 420 هکتار است.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم بیان کرد: یکی دیگر از این پروژه ها عملیات پروژه آبخیزداری در چند مدل است.



وی گفت: یکی دیگر از پروژه ها کنترل سیل در منطقه وشنوه است که شامل چهار سازه می‌شود و حجم کار در آن سه هزار و 650 متر مکعب است.



اجرای عملیات کنترل سیل در بخش جعفرآباد



وی بیان کرد: اجرای عملیات کنترل سیل در بخش جعفرآباد یکی دیگر از پروژه های سازمان است که با حجم 6 هزار و 300 متر مکعب انجام می شود.



عفتان افزود: در روز چهارشنبه به مناسبت روز حفاظت و قانون گردهمایی مشترکی با حضور رئیس کل اداره دادگستری استان و مسئولان و قضات دادگستری استان قم برگزار می شود.