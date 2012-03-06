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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۲

همزمان با هفته منابع طبیعی/

27 پروژه عمرانی منابع طبیعی در قم افتتاح می‌شود

27 پروژه عمرانی منابع طبیعی در قم افتتاح می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم از بهره برداری از 27 پروژه عمرانی منابع طبیعی با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان همزمان با هفته منابع طبیعی در قم خبر داد.

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روز پنج شنبه 18اسفندماه از 27 پروژه عمرانی منابع طبیعی با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان بهره برداری می شود.

وی گفت: یکی از این پروژه ها، درختکاری و بوته کاری در اراضی بیابانی واقع در منطقه غرب قم با مساحت 450هکتار است.

کاشت بادام کوهی در جاده های استان قم

وی ادامه داد: از دیگر پروژه‌های قابل بهره برداری، پروژه کاشت بادام کوهی به منظور مشجر کردن مراتع و زیبا شدن چشم انداز مسیرجاده‌های استان در منطقه ییلاقی امامزاده اسماعیل و کوشک نصرت قم به مساحت 420 هکتار است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم بیان کرد: یکی دیگر از این پروژه ها عملیات پروژه آبخیزداری در چند مدل است.

وی گفت: یکی دیگر از پروژه ها کنترل سیل در منطقه وشنوه است که شامل چهار سازه می‌شود و حجم کار در آن سه هزار و 650 متر مکعب است.

اجرای عملیات کنترل سیل در بخش جعفرآباد

وی بیان کرد: اجرای عملیات کنترل سیل در بخش جعفرآباد یکی دیگر از پروژه های سازمان است که با حجم 6 هزار و 300 متر مکعب انجام می شود.

عفتان افزود: در روز چهارشنبه به مناسبت روز حفاظت و قانون گردهمایی مشترکی با حضور رئیس کل اداره دادگستری استان و مسئولان و قضات دادگستری استان قم برگزار می شود.

کد مطلب 1553687

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