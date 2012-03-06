سمینار مدیریت ساختار و اصول باشگاه داری در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار یک روزه صبح و عصر سه شنبه در سالن کنفرانس مجموعه خلیج فارس اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با تدریس هوشنگ نصیر زاده برگزار شد.

در این سمینار خبرنگاران و عکاسان ورزشی به همراه برخی از مدیران، سرپرستان و مربیان باشگاه های استان بوشهر در لیگ دسته اول استان، لیگ برتر و لیگ های دسته اول و دوم کشور حضور داشتند.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر در این سمینار اظهار داشت: به منظور آموزش اهالی فوتبال و رسانه ها در استان بوشهر کارهای زیادی انجام داده ایم و امیدواریم با تداوم برگزاری این دوره ها بتوانیم نقش موثری در پیشرفت و توسعه فوتبال داشته باشیم.

محمد دوانی ادامه داد: حضور مربیان و یا مدیران فوتبال در دیگر کشورها برای گذراندن چنین دوره هایی هزینه های بسیاری دارد و برآورد ما برای حضور در همچنین دوره ای که در کشور ایتالیا برگزار شده بود حدود شش میلیون تومان بود ولی اهالی فوتبال در بوشهر بدون پرداخت هزینه ای در این دوره شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: این دوره با سطح کیفی بالایی برگزار می شود و برای رسانه ها و اهالی فوتبال در بحث های ساختار فوتبال و مدیریت فوتبال بسیار موثر خواهد بود.

هوشنگ نصیر زاده نیز در این سمینار اظهار داشت: سعی کرده ایم آموزش های مورد نیاز برای اهالی فوتبال را در این دوره اموزشی به شرکت کنندگان آموزش دهیم تا بتواند به رشد فوتبال کشور و استان بوشهر کمک کند.

وی ادامه داد: در این دوره مباحثی همچون تاریخچه فوتبال و فیفا ، ساختار و سازماندهی فیفا ، شیوه های اداره تشکیلات فوتبال، مهارت مدیریت فوتبال، اساسنامه فیفا و مقررات آن، کنفدراسیون های شش گانه فیفا تدریس شد.

این مدرس فوتبال اضافه کرد: مباحث فدراسیون های عضو، نیروی انسانی ، برنامه ریزی و برگزاری مسابقات، بازاریابی ، مدیریت باشگاه داری، مدیریت رویدادهای ورزشی و ارتباطات مطرح و به بحث گذاشته شد.

در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره داده شد.