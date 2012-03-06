480 قهرمان و مدال آور ورزشی البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محبی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز که در تالار نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: در این آئین از 480 نفر از قهرمانان و مدال آوران استان البرز تجلیل به عمل آمد.



وی گفت: در این آئین، قهرمانانی که در سطح جهان، آسیا، بین المللی و کشوری در سال 89 موفق به کسب مدال شده بودند مورد تجلیل قرار گرفتند.



رئیس ستاد تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز با اشاره به اینکه بودجه تجلیل از ورزشکاران سال 89 دو برابر سال گذشته بود، اضافه کرد: سه میلیارد ریال هزینه تجلیل از480 قهرمانان ورزشی استان البرز شد.



وی ادامه داد: برای برگزاری این آئین، جلساتی در شورای شهر و اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و همچنین برای تشخیص ورزشکاران برتر استان 6 جلسه کارشناسی و یک کمیته اجرایی تشکیل و 100 ساعت کار گروهی صورت گرفت تا سرانجام 51 ورزشکار قهرمان جهانی، 72 قهرمان آسیایی، 32 قهرمان بین الملی و 130 ورزشکار قهرمان کشوری برتر شناخته شدند.

مدیر تربیت بدنی شهرداری کرج افزود: برای برگزاری این آئین یک هزار و 600 دعوت نامه برای ورزشکاران و سه هزار دعوت نامه برای مهمانان آنان تدارک دیده شد.