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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

ابطالی در گفتگو با مهر:

200 میلیارد ریال به مکانیزه کردن تولید برنج در مازندران اختصاص یافت

200 میلیارد ریال به مکانیزه کردن تولید برنج در مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مازندران، از اختصاص 200 میلیارد ریال برای مکانیزه کردن مراحل تولید و برداشت برنج در این استان در سال زراعی جدید خبر داد.

یحیی ابطالی در گفتکو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان اعتبار برای خرید تراکتور، دستگاه نشاگرو کمباین  مخصوص برداشت برنج درقالب تسهیلات کم بهره به کشاورزان مازندرانی اختصاص داده می شود.

وی، کاهش هزینه های تولید محصولات کشاورزی در مازندران را یکی از برنامه های جدی این سازمان اعلام کرد و افزود: بر اساس برنامه تدوینی پنجم توسعه، تمامی مراحل کشاورزی مازندران باید مکانیزه شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در سال زراعی جدید، سطح زیرکشت نشا مکانیزه برنج به 25 هزار هکتار افزایش یابد، اضافه کرد: پیش بینی می شود برداشت مکانیزه برنج  دراین سال به 125هزارهکتار برسد.

وی با بیان اینکه سطح زیرکشت مکانیزه کشت برنج در سال زراعی پارسال حدود 15هزارهکتار و برداشت مکانیزه حدود 95هزار هکتار بوده است، تصریح کرد: در سالهای گذشته اقدامات خوبی در راستای مکانیزه شدن تولید محصولات کشاورزی در مازندران انجام شده اما این مقدار بسیار کم است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران، به انجام شخم و شیار حدود 70 درصد از مزارع کشت برنج در این استان اشاره وبه شالیکاران این استان توصیه کرد: به منظور صرفه جویی و مدیریت در مصرف آب و مقابله با آفات برنج، مراحل آماده سازی و آب تخت کردن شالیزارها را ازهم اکنون جدی بگیرند.

مازندران باحدود 239 هزار هکتار شالیزار و تولید سالانه حدود 950 هزار تن برنج سفید، مقام نخست تولید این محصول را در کشور دارد.
 
 

کد مطلب 1553690

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