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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

عریقات:

سخنان نتانیاهو نواختن بر طبل جنگ است

سخنان نتانیاهو نواختن بر طبل جنگ است

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به سخنان جنگ طلبانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی، پایان دادن به اشغال اراضی فلسطینی را تنها راه برقراری ثبات در منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "صائب عریقات" گفت : سخنانی که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل در برابر "ایپک"(لابی صهیونیستی در آمریکا) ایراد کرد به مثابه نواختن بر طبل جنگ بود.

وی افزد: کلید صلح و ثبات، خشکاندن باتلاق اشغال اسرائیل و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 است، زیرا پایان نیافتن اشغالگری منشا جنگ است و تصمیم گیرندگان غربی باید این موضوع را درک کنند.

گفتگو کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین از اینکه محور مذاکرات نخست وزیر رژیم صهیونیستی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا موضوع هسته ای ایران و نه روند سازش بوده است، انتقاد کرد.

کد مطلب 1553692

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