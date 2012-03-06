46 درصد گونه های آبزیان در معرض خطر هستند/ صدمه به طولانی ترین آبشار کشور

به گزارش خبرنگارمهر، محمد درویش ظهرسه شنبه در همایش چالش های فرهنگی و اجتماعی و پتانسیل های آموزشی با محوریت منابع طبیعی دردانشگاه شهرکرد، اظهار داشت: 12 درصد از 10 هزار گونه پرنده، 23 درصد از چهار هزار و 776 گونه پستاندار و 46 درصد از کل گونه های آبزیان از بین رفته است.

وی با بیان اینکه هر لیتر نفت می تواند هزار لیتر آب را آلوده کند، بیان داشت: یک نمونه باکتری در خلیج فارس رشد کرده است که نفت خوار است و از آلوده شدن آب توسط نفت جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: سال های زیادی است که شیر یال کوتاه ایرانی و ببر خزری منقرض شده است.

درویش با اشاره به اینکه چهار راس برای حفظ طبیعت و گونه گونی زیستی آن وجود دارد، عنوان کرد: دلایل روحی و روانی، دلایل اخلاقی، دلایل علمی، دلایل برنامه ریزی چهار راس برای حفظ طبیعت است.

وی اظهار داشت: سطح آب های زیر زمین به طور متوسط 15 متر کاهش پیدا کرده است.

درویش با تاکید بر اینکه نیاز شرب و صنعت در کشور در حال افزایش است، تصریح کرد: 11 درصد آب شرب کشور را چهار محال و بختیاری تامین می کند.

محیط زیست ایران 61 پله سقوط کرده است

وی با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که محیط زیست آن 61 پله سقوط کرده است، اذعان داشت: سطح آب های زیرزمین کشور 30 سانتی متر افت پیدا کرده است و بیابان زایی به بالاترین شدت خود رسیده است.

سطح کل منابع طبیعی ایران 83،5 درصد است

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: از نظر طبیعی کشور ایران به شش حوزه آبخیز کلان ، 30 حوزه آبخیز اصلی و یک هزار و 81 حوزه آبخیز فرعی تقسیم شده است.

محمد درویش اظهار داشت: سطح جنگل های ایران 8،75 درصد از مساحت کشور است که از نظر اقلیمی به پنج ناحیه رویشی تقسیم می شود.

وی تصریح کرد: نزدیک به 920 هزار هکتار از جنگلهای خارج از شمال را جنگل های دست کاشت تشکیل می دهند.

درویش ادامه داد: 8،1 درصد از مراتع ایران را مراتع متراکم با تاج پوشش بیش از 50 درصد تشکیل داده و بقیه را مراتع نیمه متراکم 26،2 درصد و مراتع کم تراکم 65،7 تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه شرایط خشک حاکم بر جغرافیای ایران باعث شده است که بیش از 20،08 درصد مساحت کشور را بیابان تشکیل دهد، عنوان کرد: بیابان های ایران در 17 استان و 97 شهرستان گسترده شده و بسیاری از شهر های بزرگ کشور را احاطه کرده است.

ایران 400 میلیارد متر مکعب از نزولات آسمانی برخوردار است

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: ایران می تواند از 400 میلیارد متر مکعب از نزولات آسمانی 140 میلیارد متر مکعب آن را استخراج کند.

محمد درویش تصریح کرد: باید در حوزه درخت و درخت کاری تلاش مضاعفی داشته باشیم.

وی ادامه داد: هر هکتار خاک ایران 11 برابر هر هکتار خاک جهان ارزش دارد.

درویش اذعان داشت: مردم باید از هر حرکت که باعث تخریب محیط زیست است جلوگیری کنند.

سد سازی باید آخرین گزینه در مدیریت آب باشد

درویش اظهار داشت: سد سازی در زمینه ای توصیه می شود که نیاز شرب مردم را برطرف کند.

سد خرسان حیات را در رودخانه این منطقه به مخاطره انداخته است/ از بین بردن فرآیند تخم ریزی ماهیها

وی با بیان اینکه سد خرسان از مجموعه سد هایی زنجیره ای است که حیات در رودخانه های این منطقه را به شدت به مخاطره انداخته است، بیان داشت: سد خرسان در چهار محال و بختیاری حرکت ماهیان و فرایند تخم ریزی آن ها، و آب شیرین را به صورت کامل منحدم می کند و بیش از سه هزار جنگل از هکتار های منطقه را نابود خواهد کرد.

درویش ادامه داد: سد خرسان می خواهد برق تولید کند و یا آبی را در بخش کشاورزی بدهد که هر دو آ نها با روش هایی به مراتب آسان تر و کم هزینه تر امکان پذیر بود.

صدمه به آبشاربی نظیر آتشگاه توسط سد خرسان

وی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات ساخت سد خرسان صدمه زدن به آبشاری بی نظیر و طولانی آتشگاه است.

درویش یاد آور شد: سد ها باعث افزایش تبخیر آب می شوند و این سد ها باعث شور شدن اراضی و فشار مضاعفی را در منطقه ایجاد می کند وعملا سد ها موقعی به بهره برداری می رسند که طول عمر مفید آب ها تمام شده باشد.

وی تاکید کرد: استان چهار محال و بختیاری می تواند به قطب اقتصادی در کشور تبدیل شود.

درویش با اشاره به اینکه اکوتوریست در دنیا پر سود ترین صنعت دنیا است، عنوان کرد: این استان می تواند افزایش درآمد اکوتوریست را تقویت کند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه صنعت در چهار محال و بختیاری در حد صفر است، بیان داشت: این استان در حوزه صنعت می تواند درآمد داشته باشد و باید تلاش کند.