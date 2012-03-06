اورژانس بیمارستانهای البرز بودجه می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان البرز با حضور استاندار، معاونان و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرای استان بعد از ظهر سه شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز در کرج برگزار شد.



در این جلسه استاندار البرز گفت: برای افزایش خدمات و تسریع در رسیدگی به بیماران بودجه ای به اورژانس بیمارستانها تعلق می گیرد.



وی افزود: اورژانس بیمارستانها از بخش های بسیار مهم بیمارستانی است که رسیدگی به آنها باید همواره در اولویت برنامه های بیمارستانی قرار گیرد.



در این جلسه عیسی فرهادی استاندار البرزهمچنین از عملکرد بهروز منتقمی مدیرکل تربیت بدنی و امور جوانان استان البرز قدردانی شد.



فرهادی اظهار داشت: زحمات بی دریغ و بی شائبه مدیرکل تربیت بدنی و امور جوانان در تکمیل پروژه های سفر سوم ریاست جمهوری مثال زدنی است.



این قدردانی به دلیل فعالیتهایی از قبیل احداث چند سالن چند منظوره، احداث چهار سالن ورزشی باستانی، احداث شش باب زمین چمن مصنوعی، احداث چهار استخر سرپوشیده، تکمیل سالن ورزشی عرب آباد، احداث سالن ورزشی ولایت رود و..... صورت گرفت.



استاندار البرز همچنن از حضور پرشور و گسترده مردم شریف و شهید پرور استان سرافراز البرز و مشارکت 51 درصدی آنها در انتخابات تقدیر و تشکر کرد.