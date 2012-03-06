پرداخت زکات در کوثر 34 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده عصر سه شنبه در جلسه ستاد زکات این شهرستان اضافه کرد: این مهم در مقایسه با 10 ماه سال گذشته محقق شده است.

به گفته وی کشاورزان و زارعان و مردم این شهرستان در این مدت 480 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند.

وی زکات را یکی از ارکان مهم جامعه اسلامی برشمرد و افزود: پرداخت زکات موجب خیر و برکت در زندگی انسانها می شود و باید این فرهنگ در جامعه اسلامی نهادینه و ترویج شود.

فتح الله زاده از تحت پوشش قرار گرفتن 110 یتیم توسط 285حامی در شهرستان کوثر خبر داد و یادآور شد: 184 حامی امسال در قالب همین طرح ثبت نام کرده اند.

وی این شهرستان را با پرداخت 152 فقره وام به مبلغ شش میلیارد و 570 میلیون ریال جزو سه شهرستان برتر استان از نظر اشتغال معرفی کرد و گفت: مردم شهرستان کوثر نیز امسال بیش از یک میلیارد و 630 میلیون ریال به این نهاد حمایتی کمک کردند.

این مسئول همچنین از اهدای جهیزیه و هدیه ازدواج به 44 نوعروس با 350 میلیون ریال هزینه در سال جاری خبر داد.

امام جمعه کوثر نیز در این جلسه ضمن تقدیر از پرداخت کنندگان زکات به آثار فردی و اجتماعی زکات اشاره کرد و گفت: پرداخت زکات ضمن برکت مال و طول عمر، نزدیکی به خدا و دستگیری از خلق خدا را نیز به همراه دارد.

حجت الاسلام لطف الله عبداللهی افزود: دین مبین اسلام برای رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی مسلمانان راهکارهای مناسبی را پیش‌بینی کرده که یکی از مهمترین این راه ها زکات است.

وی با بیان اینکه اگر فریضه زکات در جامعه اسلامی به درستی ادا شود، هیچ فقیری در جامعه‌ یافت نمی‌شود، تصریح کرد: برخی از افراد به ویژه کشاورزان از مسائل فقهی زکات کم ‌اطلاع بوده و تصور درستی از فلسفه و نحوه‌ پرداخت زکات ندارند که در این زمینه مبلغین دینی می‌توانند آگاهی لازم را به این افراد ارایه کنند.

امام جمعه کوثر عنوان کرد: زکات را می توان با مدیریت درست به سمت فعالیتهای درآمدزا برای اشتغال به کار گرفت که این خود برای رشد اقتصاد جامعه اسلامی بسیار راهگشاست.