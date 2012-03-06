هتل چهار ستاره گلریز زنجان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدیان ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی هتل و بلوار گاوازنگ با بیان اینکه بیش از 20 سال ازعمر منطقه ی گاوازنگ به عنوان منطقه تفریحی و گردشگری زنجان می گذرد، پیشرفت اجرای طرح های این منطقه را نامطلوب دانست و افزود: با رفع موانع موجود به ویژه نوع مالکیت این منطقه شاهد توسعه و آبادانی بیش از پیش این منطقه ی تفریحی و گردشگری باشیم.

وی ادامه داد: با انتخاب مدیریت واحد طی دو سال گذشته 12 طرح بزرگ عمرانی تفریحی برای توسعه و بهبود فضای گردشی و فرهنگی گاوازنگ محسوب شده است.

احمدیان افزود: گاوازنگ به عنوان یک منطقه تفریحی و گردشی که در چهار فصل سال مورد استفاده همشهریان قرار می‌گرفت، نیاز به توجه ویژه و انجام طرح‌های عمرانی در راستای بهبود این فضا برای استفاده بهتر داشت.



مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان، افزود: یکی از طرح‌های عمرانی گاوازنگ احداث شهرک باغ ایرانی برای اسکان و معوض از زمین‌های تملک شده از اهالی گاوازنگ است که طی شش ماهه اول سال آینده انجام زیرساخت‌های آن محقق خواهد شد.



احمدیان ادامه داد: طی چند سال اخیر تعداد افرادی که از این منطقه برای پر کردن اوقات فراغت خود استفاده می‌کردند بیش از دو برابر شده است، در حالیکه مسیرهای تردد جواب‌گوی این تعداد از همشهریان نیست، در همین راستا یک بلوار در حد فاصل نمایشگاه کاسپین و سد خاکی گاوازنگ که بتواند نیازهای چند دهه آتی منطقه را پوشش دهد در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: برای احداث پارکینگ یک زمین سه هکتاری از شرکت خطوط لوله تملک شده است که در کاستن بار ترافیکی منطقه بسیار مؤثر خواهد بود و در همین زمینه سه میلیارد تومان اعتبار به ایجاد مسیرهای دسترسی اختصاص خواهد یافت.



احمدیان تصریح کرد: در حال حاضر 50 درصد این مسیر تملک شده است و طی دو ماه آینده تملک کل این مسیر انجام خواهد شد و طبق زمان‌بندی صورت گرفته کل مسیر تا پایان سال 91 به انجام می‌رسد.



مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان، با بیان اینکه بیش از 60 مورد از اراضی گاوازنگ احراز مالکیت شده، افزود: با آغاز مصوبات استانی در زمینه اجرای طرح های گاوازنگ عملیات اجرای این پروژه ها از پیشرفت خوبی برخوردار است.



وی، عرض بلوار گاوازنگ را 75 متر مربع اعلام کرد و گفت: برای اجرای این پروژه 30 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.



مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان افزود: با اجرای پروژه مذکور و احداث پارکینگ، ترافیک در این منطقه ی تفریحی کاهش یافته مسیرهای دسترسی و فرعی دسترسی به بلوار گاوازنگ اتصال خواهند شد.