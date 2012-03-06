تربیت بدنی دانشگاه شاهرود در کشور سوم شد

علی مرادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد نظام کارآمد و بهبود عملکرد تربیت بدنی دانشگاه ها و ارتقاء خدمات ورزشی و توسعه ورزشی دانشجویان اقدام به ارزیابی برنامه ها و عملکرد گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور کرده است، افزود: در این راستا تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود در گروه دوم دانشگاه های کشور، حائز مقام سوم معرفی کرد.

وی اظهار داشت: در تحلیل عملکرد تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود و در میان 19 دانشگاه در گروه دوم، این دانشگاه با کسب 921 امتیاز و نقطه 67 درصدی موفق به کسب عنوان سوم شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود، شیوه مدیریت، خط مشی و استراتژی، توانمند سازی کارکنان، جذب منابع، فرآیند های ورزشی، نظر مخاطبین، رضایت کارکنان، و ارتباطات درون و برون سازمانی را از معیارهای انتخاب تربیت بدنی های برتر دانشگاه های کشور عنوان کرد.

برگزاری موفق المیپاد ورزشی دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال 1388 و انتخاب دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان دبیرخانه منطقه چهار ورزشی دانشگاه های شمال و شمال شرق، این دانشگاه را در رده دانشگاه های شاخص کشور قرار داده است.