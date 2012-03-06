مرگ ماهی های تزئینی در آتش/ 60 دقیقه عملیات برای نجات راننده کامیون

به گزارش خبرگزاری مهر،وقوع 107 آتش سوزی و 83 حادثه گوناگون دیگر در شب و روز گذشته باعث شد 1 نفر جان خود را از دست بدهد و 7 نفر آسیب ببینند.آتش نشانان با اجرای عملیات امداد و نجات در آتش سوزی ها و دیگر حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد موفق شدند 22 شهروند را که در این حوادث گرفتار شده بودند نجات دهند.

21 واحد مسکونی، 5 دستگاه وسیله نقلیه، 5 واحد تجاری و 3 کارگاه از جمله موارد آتش سوزی در این مدت بود که با حضور بموقع آتش نشانان همه آنها کاملاً خاموش شد



آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 12 حادثه رانندگی، 9 حادثه آسانسور، 9 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 3 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و 3 حادثه نشت آب در منازل انجام دادند.

پرواز وانت به دورن گودال گود برداری

راننده خودرویی که شبانه در محل گودبرداری یک ساختمان سقوط کرده بود با تلاش آتش نشانان نجات یافت.در جریان این حادثه که شامگاه دوشنبه رخ داد یک دستگاه وانت بار پس از سقوط در عمق 12 متری یک قطعه زمین 1200 متری واژگون و راننده نیز در خودرو گرفتار شد.در پی تماس شهروندان با سامانه 125 و درخواست کمک، ایستگاه 64 به همراه امدادگران گروه نجات 16 آتش نشانی در ساعت 21:45 دقیقه راهی محل حادثه در محله زعفرانیه شدند.

حسن هدایتی فرمانده آتش نشانان در باره این حادثه گفت: آتش نشانان پس از حضور در محل حادثه با استفاده از تجهیزات ویژه نجات(جک هیدرولکی) تلاش برای نجات راننده را آغاز کردند و سرانجام موفق شدند راننده 34 ساله که به شدت آسیب دیده بود را با رعایت اصول ایمنی از خودرو نجات دهند.

آتش نشانان همچنین پس از عملیات با استفاده از برانکارد و طناب های ویژه راننده آسیب دیده را از محل گودبرداری خارج کردند و برای انتقال به مرکز درمانی به امدادگران اورژانس سپردند.

60 دقیقه عملیات برای نجات راننده کامیون

آتش نشانان با انجام عملیات امداد و نجات که در یک ساعت و با دقت عمل بسیار انجام شد راننده یک دستگاه کامیون واژگون شده را که گرفتار شده بود نجات دادند.ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 1:19 دقیقه بامداد امروز با اطلاع از حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 20 را به محل حادثه در بزرگراه آزادگان، حد فاصل آزادراه تهران کرج و بزرگراه لشکری اعزام کرد.

به گفته محمد مقصودی افسر آماده منطقه 4 عملیات آتش نشانی تهران، این کامیون به رانندگی مردی 43 ساله پس از برخورد با یک دستگاه وانت بار از مسیر خود منحرف و در خط کندرو واژگون شد. راننده نیز میان آهن پاره های کابین کامیون گرفتار شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از قطع جریان برق کامیون و قرار دادن علائم هشدار دهنده و ایمن سازی محل حادثه از آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند. مصدوم نیز با تجهیزات ایمنی و نجات پس از یک ساعت عملیات نفسگیر از اتاق در هم پیچیده کامیون خارج و به بیمارستان منتقل شد.

بالابر ناایمن کارگر چاهکن را درون چاه انداخت

استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی هنگام کار و ناایمن بودن دستگاه بالابر موجب گرفتار شدن کارگر چاهکن درون چاه شد که آتش نشانان او را نجات دادند.

این حادثه روز گذشته در خیابان خلیج و هنگامی که کارگر چاهکن بدون استفاده از تجهیزات ایمنی مشغول حفر چاه بود رخ داد و ناایمن بودن دستگاه بالابر هم باعث شد وی درون چاه که 15 متر عمق دارد گرفتار شود.

نجاتگران ایستگاه 59 آتش نشانی که ماموریت نجات این چاهکن را بر عهده داشتند بی درنگ با برپایی کارگاه ایمنی و اجرای عملیات ایمن سازی موفق شدند کارگر چاهکن را نجات دهند و با رعایت اصول ایمنی از چاه بیرون آورند.

چاهکن نجات یافته برای مداوا در اختیار امدادگران اورژانس قرار گرفت.

آبگرمکن خانه ای را به آتش کشید

نقص فنی و نشت گاز از آبگرمکن خانه حادثه آفرید و رخداد انفجاری خفیف موجب بر جا ماندن خسارت مالی شد.

ساکنان خیابان خانی آباد نو، خیابان 20 متری ماهان، خیابان چکاوک که با شنیدن صدای انفجار از خانه همسایه خود نگران شده بودند در تماس با سامانه 125 از آتش نشانی کمک خواستند.

این حادثه بعد از ظهر دیروز در آپارتمان طبقه چهارم ساختمان مسکونی رخ داد و نشت گاز از آبگرمکن دیواری که در بالکن خانه نصب شده بود هنگام روشن شدن آن موجب انفجاری خفیف شد و صاحبخانه هم که به شدت ترسیده بود با بستن درب از خانه خارج شده بود.

آتش نشانان ایستگاه 22 که در کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند بی درنگ با قطع جریان برق و گاز ساختمان و باز کردن در عملیات ایمن سازی را انجام و دودی که فضای خانه را در بر گرفته بود تخلیه کردند.

این حادثه هیچگونه تلفات و خسارت جانی نداشت و به کسی آسیب نرسید فقط صاحبخانه را دچار خسارت مالی کرد.

ماهی های تزئینی در آتش سوختند

فروشگاه اکواریوم و ماهی های تزئیناتی که بامداد امروز آتش گرفته بود با حضور به موقع و سرعت عمل آتش نشانان خاموش شد.در پی اطلاع رسانی شهروندان از آتش سوزی در فروشگاه اکواریوم و ماهی های تزئیناتی به سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 59 را ساعت 05:45 دقیقه به محل حادثه در تهرانسر، بلوار نیلوفر غربی اعزام کرد.

مهدی فتحی رئیس ایستگاه 59 گفت: دود و شعله زیادی از تابلوی فروشگاه بیرون می آمد و آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ابرسانی و دستگاه های تنفسی موفق شدند در کوتاه ترین زمان ممکن شعله های آتش را مهار و خاموش و از خطر آتش سوزی به فروشگاه های مجاور جلوگیری کنند.



