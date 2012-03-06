استودیوی دیجیتال رادیو قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و حجت الاسلام محمدیان مدیرکل صدواسیمای مرکز قزوین بهره برداری از استودیوی جدید رادیو در این مرکز اغاز شد.



این استودیو در فضایی به مساحت 40 مترمربع راه اندازی شده و چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است.



حجت الاسلام علی محمدیان در مراسم افتتاح این استودیو اظهارداشت: در سال های گذشته اقدامات زیادی در زمینه سخت افزاری

مرکز صورت گرفته که مهمترین آن تجهیز و راه اندازی دو استودیوی تلویزیونی است.



محمدیان همچنین به موفقیت های مختلف صدا و سیمای مرکز قزوین در بخش های مختلف خبر، صدا، سیما و فنی اشاره کرد و افزود: با اقدامات انجام شده امیدواریم درآینده نزدیک این مرکز به عنوان بهترین مرکز رادیویی کشور شناخته شود.

مدیرکل صدواسیمای مرکز قزوین با اشاره به نقش رسانه ملی در جلب مشارکت گسترده مردم صداوسیما را زبان گویای انقلاب اسلامی و کارکنان آن را سربازان حقیقی و همیشگی رهبر انقلاب دانست.



این استودیو توسط پدر شهید ابوالفضل رجبی از همکاران صداوسیمای مرکز قزوین افتتاح شد.