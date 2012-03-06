عزم و مشارکت مردمی برای حفظ و حراست از منابع طبیعی پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی عصر سه شنبه در آئین درختکاری که با حضور فرهاد بشیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و معاونان فرماندار و جمعی از مسئولان ادارات برگزار شد، بر ترویج فرهنگ نهال کاری و درختکاری بین مردم تأکید کرد و گفت: رسیدن به توسعه پایدار در بخشهای مختلف مستلزم حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی است.

وی با اشاره به لزوم حفظ و صیانت از عرصه‌ های منابع طبیعی به‌ ویژه جنگل و مرتع، تصریح کرد: درخت از نمادهای مهم منابع طبیعی بوده و با برنامه ‌ریزی درست و مدون باید تفکر و ایده حفاظت از منابع طبیعی را در بین مردم ترویج داد.

فرماندار شهرستان پاکدشت ادامه داد: همه باید برای رسیدن به توسعه پایدار کشور، اهمیت و ارزش نگهداری از منابع طبیعی به عنوان منابع خدادادی را در جامعه تبیین کنند.

وی افزود: حفظ و صیانت از منابع طبیعی هم در ارزشهای اصیل اسلامی و هم در فرهنگ غنی ایرانیان همواره مورد توجه بوده و بر حفظ و نگهداری درخت و درختکاری سفارش بسیار شده است.

مقبلی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه "فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود"، گفت: هر اقدامی که ریشه در فرهنگ دارد، ماندگار است.

وی بی ‌توجهی به طبیعت را موجب وارد شدن خسارتهای جبران ناپذیر به این موهبت الهی دانست و ادامه داد: تخریب طبیعت علاوه بر نسل حاضر، باعث کاهش ذخایر طبیعی برای نسلهای بعد شده و ما را در مقابل آنها مدیون می ‌کند.