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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

بیرانوند در گفتگو با مهر:

محدودیتی برای توزیع اقلام پروتئینی در لرستان وجود ندارد

محدودیتی برای توزیع اقلام پروتئینی در لرستان وجود ندارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تاکید بر اینکه محدودیتی برای توزیع اقلام پروتئینی وجود ندارد، از توزیع گوشت مرغ و قرمز در استان به اندازه کافی خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اطمینان به شهروندان در زمینه عرضه کالا به اندازه کافی، اظهار داشت: با راه اندازی نمایشگاههای بهاره در شهرستانهای مختلف لرستان کار توزیع مرغ و گوشت قرمز آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این راستا هیچگونه محدودیتی برای توزیع اقلام پروتئینی اعم از گوشت مرغ و گوشت قرمز در لرستان وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان افزود: همچنین علاوه بر مواد پروتئینی از طریق نمایشگاههای بهاره قند و شکر، برنج و روغن نباتی را نیز با قیمت مناسب به مردم استان عرضه خواهیم کرد.

بیرانوند یادآور شد: علاوه بر نمایشگاههای بهاره تدابیری اندیشیده شده است که با همکاری جامعه اصناف از طریق 500 مغازه و فروشگاه در سطح استان کار عرضه کالاها از جمله مواد پروتئینی به قیمت مناسب صورت گیرد.

کد مطلب 1553702

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