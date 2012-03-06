کمیته المپیک هنوز بودجه فدراسیون جانبازان را نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در شانزدهیمن مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: برگزاری اینگونه مجامع به عملکرد یک ساله این فدراسیون رسمیت می بخشد. باید فکر کنیم چگونه می توانیم مفیدتر باشیم. من خودم به شخصه عاشق ورزش معلولان هستم و این رشته ها را پیگیری می کنم.

وی افزود: در حال حاضر بحث اساسنامه و تجدید نظر در ساختار آن مطرح است که باید بگویم پس از گذشت 12 سال وقت انجام آن رسیده است. باید فاصله بین بدنه اجرایی و تصمیم گیری، کم باشد.

سجادی با بیان اینکه بهتر است بودجه مستقیما به حساب کمیته پارالمپیک واریز شود، اظهار داشت: فدراسیون جانبازان و معلولان که خود را برای رقابت های پارالمپیک آماده می کند تنها فدراسیونی است که بودجه مصوب خود را به طور کامل دریافت نکرده است و این می تواند تبعالتی برای این رشته ها در پارالمپیک در پی داشته باشد.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش کشور با استقبال از پیشنهاد فدراسیون جانبازان و معلولان در خصوص تخصیص اساسنامه ویژه گفت: به هر حال ما این طرح پیشنهادی را به وزارتخانه منعکس می کنیم و آن را پیگیری خواهیم کرد.

وی در ارتباط با بحث ماده 88 نیز گفت: دکتر عباسی (وزیر ورزش) مسئولیت این کمیسیون را به من واگذار کرده اند و ما باید بتوانیم اماکن ورزشی را از مزایده خارج کنیم و با قیمت کارشناسی در اختیار افراد اصیل قرار دهیم.

سجادی در پایان با اشاره به برگزاری نشست ورزش همگانی معلولان در تهران گفت: هر وقت صحبت از ورزش معلولان پیش می ‌آید بحث استوک مندویل انگلستان مطرح می شود. چرا ما نباید بتوانیم با به راه انداختن آکادمی، برای شرکت کنندگان در اینگونه نشست ها گواهینامه های بین المللی صادر کنیم.