90 درصد کارکنان ساخت جکت فاز 13 پارس جنوبی بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری عصر سه شنبه در آیین برپایی سکوی سرچاهی فاز 13 رجب پارس جنوبی با اشاره به بومی بودن کارکنان این پروژه اظهار داشت: 780 نفر از 800 نفر پرسنل این پروژه بومی هستند.

وی اضافه کرد: قراردادی به ارزش بیش از یک میلیون دلار برای ساخت این جکت با شرکت صنایع دریایی ایران امضا شد که از این میزان 470 هزار دلار برای تامین لوله ها و مابقی نیز برای ساخت تاسیسات این جکت هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: در ساخت جکت فاز 13 پارس جنوبی از دقیق ترین روش های فنی و مهندسی از سوی توانمندان ایرانی استفاده شده است و جکت یاد شده با 67 متر ارتفاع، 20 متر دهانه جلو و 28 متر دهانه پایین، در جمع یک هزار و 600 تن وزن دارد.

وی هدف از طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی را تولید 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تصفیه شده در روز بیان کرد و افزود: تولید 75 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 400 تن گوگرد در روز، تولید سالانه 1.05 میلیون تن ال پی جی (گاز مایع) و یک میلیون اتان برای استفاده در صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از دیگر اهداف این پروژه است.

سوری اضافه کرد: جکت فاز 13 پارس جنوبی برای آماده سازی عملیات حفاری چاه های گازی این فاز، به زودی به سمت محل تعیین شده در خلیج فارس بارگیری می شود.

عملیات برپایی نخستین جکت فاز 13 پارس جنوبی امروز (16 اسفند) در محل تاسیسات شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) با حضور مدیران شرکت نفت و گاز پارس و برخی مقامات محلی استان بوشهر انجام شد.