9 درصد گستره ایران را عرصه های جنگلی در بر گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی آبخیزداری در زاهدان اظهار داشت: 136 میلیون هکتار از مساحت کشور را منابع طبیعی تشکیل می دهد و 29 میلیون هکتار دیگر مربوط به کشاورزی، مناطق مسکونی و راه و غیره است.

وی گفت: ایران کشوری با اکوسیستم شکننده است که تقریبا 85 درصد از مساحت آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.

وی افزود: متوسط بارندگی کل کشور ثلث متوسط بارش جهانی و تبخیر آن بیش از سه برابر متوسط جهانی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: میزان فرسایش خاک نیز به طور متوسط 16 تن در هر هکتار و رسوبات آب که سدها را در برگرفته، 238 میلیون مترمکعب در سال است.

وی گفت: آب و خاک دو عنصر اصلی برای حیات انسان و سایر موجودات به شمار می رود که عدم استفاده صحیح و اصولی از این منابع، پیامدهای ناخوشایندی از قبیل سیل، کم آبی، خشکسالی، فرسایش خاک و در نهایت کاهش حاصلخیزی زمین ها و عوارض دیگر را باعث می شود.

وی افزود: آب و فرسایش خاک از دغدغه های اصلی کشور است که یکی از اقدامات برای حفظ این دو منبع و بهره برداری مناسب از آنها، آبخیزداری است.

اورنگی اظهار داشت: آبخیزداری در واقع استفاده درست از آب، خاک، گیاه و در نهایت سرزمین است که امروزه دولت ها و مردم برای آنها ارزش فراوانی قایل هستند.

وی گفت: آبخیزداری در واقع همان برنامه ریزی برای حفظ و احیای منابع طبیعی پایه و بهره برداری محدود از آنها در حوزه آبخیز بدون اثرات زیان بار در محیط طبیعی است.

وی افزود: متاسفانه عدم سیاست گذاری و برنامه ریزی و تبیین راهبرد مدیریتی برای منابع آبخیز پیامدهایی از قبیل، تعارض بین منافع ملی با منافع منطقه ای، نبود ارتباط منطقی بین منابع آبخیز، تمرکز یا عدم تمرکز بر روی اهداف خاص بدون توجه به اولویت های حوزه که در تعارض با منافع بهره برداران است را باعث شده است.

وی عدم توسعه متوازن و فقدان توجه به رسوم آمایش محیطی که مانع از بهره برداری صحیح از منابع می شود، عدم توجه به لزوم مشارکت کنندگان در برنامه ریزی، پایش، اجرا و ارزیابی که منجر به عکس العمل معمولی بهره برداران در مقابل تصمیم گیری متمرکز نشود و عدم پایداری اقدامات انجام شده در مواجه با شغل های ناشی از نوسانات اقلیمی را از دیگر پیامدهای نبود سیاست گذاری برای منابع آبخیز عنوان کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و از زمان تشکیل آبخیزداری در کشور، 222 هزار و 500 پروژه آبخیزداری در سطحی به گستره 205 میلیون هکتار از این سرزمین اجرا شده است.