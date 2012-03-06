سرمربی صبای قم به کمیته انضباطی فدراسیون احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نزدیک به 20 روز از حساسترین دیدار هفته بیست و ششم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور میگذرد، سر انجام اتفاقات حواشی و پایان این دیدار دامن سرمربی صبای قم را گرفت.
دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران از هفته نهم دور برگشت لیگ این فصل روز چهارشنبه بیست و ششم بهمن ماه به میزبانی صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار شد که در پایان تساوی دو بر دو و تقسیم امتیازها بین دو تیم را به دنبال داشت.
کارشناسان پنالتی دوم پرسپولیس را نادرست تشخیص دادند
در این دیدار جنجالی و پر برخورد که سعید مظفریزاده داور یزدی فوتبال کشورمان قاضی آن بود، چهار پنالتی در جریان بازی اعلام شد که از این تعداد دو پنالتی سهم صبای قم و دو پنالتی دیگر سهم پرسپولیس تهران بود و در نهایت دو تیم به تساوی رضایت دادند.
در حالی که اظهار نظرهای مختلفی در خصوص نحوه قضاوت سعید مظفریزاده در این دیدار شده است، اما پنالتی دوم تیم پرسپولیس تهران که در دقیقه 89 اتفاق افتاد از سوی کارشناسان داوری نادرست تشخیص داده شد تا صبای قم بدین ترتیب دو امتیاز ارزشمند خانگی را در مقابل میهمان خود از دست بدهد.
بعد از این مسابقه بود که عبدالله ویسی سرمربی جوان صبای قم در مصاحبهای تند به انتقاد از نحوه قضاوت سعید مظفری زاده داور دیدار تیمش با پرسپولیس تهران و همچنین کمیته داوران فدراسیون فوتبال پرداخت و به شدت از پنالتی نادرست این دیدار گلایه کرد.
جریمه انضباطی ویسی، اسفندیاری و تیم صبا توسط کمیته انضباطی
با اینکه ویسی بعد از آرامش یافتن و در مصاحبههای مختلف از نحوه انتقاد خود از داور بازی صبا و پرسپولیس و همچنین کمیته داوران عذر خواهی کرد اما کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم فوتبال صبایقم را احضار کرد.
با توجه به گزارش ناظر مسابقه تیمهای صبای قم و پرسپولیس تهران، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربی تیم فوتبال صبای قم را به دلیل تخلفاتی که در این دیدار مرتکب شد، به این کمیته احضار کرد تا نسبت به آن رسیدگی شود.
این در حالی است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال علاوه بر احضار عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم به این کمیته، مربی دروازهبانهای تیم فوتبال صبای قم را نیز با جریمه مواجه کرده است و تیم صبای قم نیز برای چندمین بار در این فصل با جریمه انضباطی مواجه شد.
صبای قم تا پیش از دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور هم اکنون با کسب 42 امتیاز از 26 مسابقه بعد از تیمهای فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور جای دارد.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صبای قم به دلیل مصاحبههای تند بعد از دیدار تیمش با پرسپولیس تهران به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نزدیک به 20 روز از حساسترین دیدار هفته بیست و ششم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور میگذرد، سر انجام اتفاقات حواشی و پایان این دیدار دامن سرمربی صبای قم را گرفت.
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