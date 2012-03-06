ورزشکاران البرز با وجود کمبود و مشکلات غرور آفرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده بعد از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز که در تالار نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: ورزشکاران استان البرز با وجود کمبود و مشکلات غرور آفرین بودند.



وی افزود: ورزشکاران استان البرز در رشته های مختلف ورزشی در سالی که گذشت موفقیت های بسیار زیادی را کسب کردند که همه از غیرت و همت آنها بود.



وی ادامه داد: با وجود کمبود و مشکلاتی که استان البرز دارد اما دختران و پسران ورزشکار ما در رشته های مختلف افتخار آفریدند.



ورزش استان البرز جزو پنج استان برتر کشور است



شهردار کرج با بیان اینکه استان البرز سر منشا قهرمانی و قهرمان پروری است، اضافه کرد: شاید استان البرز در خیلی از فاکتورهای توسعه و بهداشت عقب باشد ولی در ورزش جزو پنج استان برتر کشور است.



استعداد و پتانسیل جوانان ورزشکار استان البرز باید شکوفا شود



آقا زاده با تاکید بر اینکه استعداد و پتانسیل های استان البرز باید شکوفا و استفاده شود، اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان در مدت زمان کوتاه عملکرد خوبی داشته است و تا کنون در زمینه شکوفایی استعداد و پتانسیل جوانان ورزشی موفق عمل کرده است.



وی گفت: در سال جاری ده زمین چمن مصنوعی راه اندازی کردیم که یکی از آنها ویژه شهرداری است که برای توسعه ورزش بانوان بوده است.



وی با اشاره به اینکه سال جاری با همه فراز و نشیب های خود رو به پایان است سالی که برای کشور ما موفقیت و تجربیات بسیار زیادی را به همراه داشت، اضافه کرد: در راهپیمایی روز 22 بهمن و انتخابات مجلس شاهد حضور حداکثری مردم بودیم.



شهردار کرج ادامه داد: حضور حماسه آفرین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی یک رکورد را در انتخابات های هشت دوره کرج رقم زد.