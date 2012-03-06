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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

لیگ دسته یک فوتبال کشور/

پیام انتظار خراسان شمالی برابر شهرداری امیرکلا به برتری رسید

پیام انتظار خراسان شمالی برابر شهرداری امیرکلا به برتری رسید

بجنورد - خبرگزاری مهر: در ادامه رقابت های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور پیام انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی برابر شهرداری امیر کلا به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور عصر سه شنبه 16 اسفندماه، تیم پیام انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی درامیرکلای استان مازندران میهمان شهرداری این شهر بود که توانست در پایان این تیم را با نتیجه 1 بر صفر مغلوب کند.

در این دیدار تیم انتظار علوم پزشکی، با گلزنی نبی شجاعی در دقیقه  35 بازی از حریف پیش افتاد و این نتیجه تا پایان بازی تغییر نکرد.

با این پیروزی تیم خراسان شمالی 9 امتیازی شد و با یک پله صعود به رده دوم جدول رده بندی لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور صعود کرد.

همچنین نبی شجاعی با گل امروز خود در ورزشگاه شهدای امیر کلا، 5 گله شد و به تنهایی در صدر جدول گلزنان لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور قرار گرفت.

به این ترتیب تیم پیام انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی با سرمربیگری حسن مقرب در هفته هشتم این رقابت ها شنبه 20 اسفندماه با تیم داروسازی ساری روبرو خواهد شد.

در صورت پیروزی انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی در بازی هفته آینده، این تیم به مرحله پلی آف رقابت های لیگ برتر فوتبال جوانان کشور صعود کرده و یک گام دیگر به حضور در لیگ برتر کشور نزدیک تر خواهد شد.

کد مطلب 1553709

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