به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بشیری عصر سه شنبه در آئین درختکاری که با حضور قربانعلی مقبلی فرماندار و معاونان فرماندار و جمعی از مسئولان ادارات پاکدشت برگزار شد، با اشاره به اهمیت فضای سبز افزود: فضای سبز ارزشمندترین منایع یک کشور است و فضای سبز و جنگل از ارزشمندترین سرمایه‌های یک کشور محسوب می‌ شوند.

وی ادامه داد: درخت یکی از گرانبهاترین آفریده‌ های خداوندی است که در زندگی انسان تأثیر زیادی داردو نابودی و ویرانی آن، خسارتهای جبران ناپذیری به همراه دارد.

نماینده شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: نابودی فضای سبز و جنگلها در زندگی نسلهای آینده نیز اثری نامطلوب بر جای می‌ گذارد و از این‌ رو، همه باید با کاشت درخت و نگهداری از آن، به وضعیت منابع طبیعی کشورمان کمک کنند.

وی تأکید کرد: درخت و گیاه، طلای سبز و رگ حیاتی موجودات زنده و از سرمایه‌های خدادادی رایگان انسانها هستند.

بشیری ادامه داد: ارزش این نعمات خدادادی باید پاس داشته شود و برای حفظ و حراست از آن باید تلاش و کوششی مضاعف داشت.

وی بیان داشت: منابع طبیعی دارای ارزش و اهمیت فراوانی است که تولید اکسیژن، جذب و کاهش گاز کربنیک، کاهش گرد و غبار، حفاظت آب و خاک، جلوگیری از بیابانی و کویری شدن سطح زمین از جمله این اثرات محسوب می ‎شود.