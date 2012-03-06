تعویق جشن مسکن دار شدن در زنجان فرصت مناسب برای تکمیل ساختمانها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن افزود: اوایل سال آینده جشن مسکن‌دار شدن متقاضیان مسکن مهر با حضور مسئولان کشوری برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: البته متقاضیان باید مراقب برخی افراد سودجو باشند چراکه عده‌ای می‌خواهند با بهانه‌تراشی این اقدام بزرگ را زیر سوال ببرند هرچند مسئولان نباید اجازه این کار را به این افراد بدهند.



رئوفی نژاد با اشاره به اینکه برخی افراد با داشتن توانایی مالی، بهانه نبود پول کافی برای پرداخت آورده مسکن مهر را دارند افزود: از این پس هر شخصی به هر دلیلی که نتواند آورده مالی خود را کامل و واحد مسکونی را تحویل بگیرد، این واحد به فرد دیگری واگذار می شود و آورده قبلی متقاضی نیز در اولین فرصت به وی عودت داده می شود.



استاندار زنجان به ضرورت اطلاع‌رسانی در حوزه مسکن مهر برای رفع شبهات مردم اشاره کرد و یادآور شد: می‌توان با اطلاع‌رسانی درست مردم را نسبت به شرایط و مشکلات آگاه کرد که این موضوع در پیشگیری از اعتراضات مردم کارساز است.



