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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

اصفهانیان:

تمام تلاشم را برای ارتقاء فوتبال زنجان خواهم کرد

تمام تلاشم را برای ارتقاء فوتبال زنجان خواهم کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با بیان اینکه با تمام توان در راستای توسعه فوتبال زنجان تلاش خواهد کرد گفت: تمام تلاش خودم را خواهم کرد تا در کنار انجام وظیفه در پست خود در فدراسیون فوتبال برای استان نیز مثمر ثمر واقع شوم.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه استقبال از وی در مجموعه ورزشی انقلاب شهر زنجان کسب جایگاه کنونی در فدراسیون فوتبال را مدیون دوستان و همشهریان خود اعلام و ابراز امیدواری کرد حضورم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال منتج به ارتقای سطح فوتبال استان زنجان شود.

وی با بیان  اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال در محیطی صمیمی و به نحو مطلوبی برگزار شد ادامه داد: از 9 نفر عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هشت نفر انتخاب شدند.

 ظهر سه شنبه فریدون اصفهانیان به عنوان تنها کاندیدای زنجان برای عضویت در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال پس از احراز این پست، مورد استقبال جمعی از اهالی ورزش استان قرار گرفت تا فوتبال زنجان نیز از این پس دارای یک نماینده رسمی در فدراسیون باشد.

فریدون اصفهانیان بعد از برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال، با اکثریت آراء به عضویت هیئت‌رئیسه این فدراسیون درآمد.

کد مطلب 1553713

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