امانت کتاب از کتابخانه های عمومی قزوین 27 درصد افزایش یافت

محمود لالوها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای امسال دو میلیون و750 هزار نسخه کتاب از کتابخانه های عمومی استان به امانت گرفته شده که این میزان در سال گذشته دو میلیون و160 هزار نسخه کتاب بوده است.



وی افزود: همچنین در این مدت چهار میلیون و520 هزار نفر به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کرده اند که این تعداد در سال گذشته دو میلیون و100 هزار نفر بوده که بیانگر بیش از دو برابر شدن مراجعه افراد به کتابخانه های عمومی در سال جاری است.



لالوها ادامه داد: هم اکنون بیش از700 هزار نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی موجود است که این تعداد در سال گذشته 550 هزار نسخه بود و در این زمینه نیز 26 درصد رشد داشته ایم.



این مسئول با اشاره به افزایش آمار تعداد اعضاء کتابخانه های عمومی استان یادآورشد: با برنامه ریزی های انجام شده در راستای جذب هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان به محیط کتابخانه در تعداد اعضاء کتابخانه های نهادی 84 درصد و در کتابخانه های مشارکتی30 درصد رشد داشته است.



وی تاکید کرد: در مجموع تعداد اعضاء کتابخانه های نهادی و مشارکتی 72 درصد افزایش داشته است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین تصریح کرد: بسترسازی برای افزایش حضور بانوان در کتابخانه و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی ویژه بانون از مهمترین رویکردهای سال جاری بوده که دستاوردهایی نیز در این زمینه داشته و در حال حاضر 58 درصد از اعضای کتابخانه های عمومی استان را بانوان تشکیل می دهند.



لالوها اظهارداشت: بانوان برای افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگی خود در جامعه نیازمند مکان های مناسبی هستند تا با آرامش خاطر در آن مکانها تردد کنند که در این زمینه کتابخانه های عمومی از پتانسیل های لازم برخوردارند.



وی یادآورشد: در زمینه فعالیت های فرهنگی به دلیل استقبال خوب مردم استان از برنامه های فرهنگی برنامه های خوبی اجرا شده که در این راستا امسال تعداد اعضاء شبکه کتابخوانان حرفه ای استان قزوین به دو هزار و380 نفر رسیده که نسبت به سال گذشته که 750 نفر بود دو برابر افزایش داشته است.



این مسئول یادآورشد: همچنین تعداد شرکت کنندگان در مسابقات کتابخوانی که فرم های آن توسط کتابخانه های عمومی توزیع می شوند امسال 38 هزار و 44 نفر بوده که نسبت به سال گذشته با هزار و 258 نفرحدود 29 برابر شده است.



وی افزود: از دیگر فعالیت های انجام شده در کتابخانه های استان، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب است که این آمار نیز نسبت به سال گذشته افزایش هفت برابری داشته است.



لالوها اظهارداشت: برگزاری مسابقات در مناسبت های مختلف ملی مذهبی، تقدیر از اعضاء فعال کتابخانه و برندگان مسابقات کتابخوانی، ایجاد تعامل با آموزش و پرورش، بهزیستی، استانداری، بخشداری ها و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر فعالیت های سال جاری است که با جدیت بیشتری نسبت به سال های گذشته پیگیری می شود.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین تصریح کرد: کتابخانه های عمومی به عنوان اماکنی فرهنگی برای توسعه و ارتقای فعالیت ها و خدمات خود نیازمند بهره گیری از حمایت های مادی و معنوی بسیاری از ادارات و دستگاههای دیگر هستند تا بتوانند به عنوان مجموعه ای منسجم و توانمند رضایت و نشاط مراجعان را فراهم کنند.



وی در پایان گفت: همکاری رسانه های جمعی از جمله رادیو و تلویزویون نیز می تواند نقشی تعیین کننده در افزایش سرانه مطالعه داشته باشد و موجی فرهنگی در جامعه ایجاد کند که ضمن تقدیر از حمایت های اصحاب رسانه استان قزوین در این زمینه امیدواریم فعالان عرصه اطلاع رسانی نگاهی عمیق تر به حوزه کتاب و کتابخوانی داشته باشند.



استان قزوین در حال حاضر دارای 27 کتابخانه نهادی و23 کتابخانه مشارکتی است.