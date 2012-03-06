تصاویری از کره جنوبی پیش از برگزاری نشست امنیت هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های کره جنوبی گزارش دادند رزمایش این کشور امروز سه شنبه برای مقابله با فعالیتهای تروریستی پیش از نشست امنیت هسته ای با هدف نشان دادن آمادگی کره جنوبی برای کنترل اوضاع امنیتی در سئول برگزار شد.

نشست امنیت هسته ای قرار است روزهای 26 و 27 مارس (ششم و هفتم فروردین) در سئول برگزار شود و در آن 53 رهبر جهان شرکت می کنند.

در رزمایش امروز سه شنبه 600 آتش نشان، پلیس و نیروی نظامی شرکت کردند و نیروهای امداد با طراحی یک محوطه آلوده به سلاح های شیمیایی به نجات قربانیان که در معرض گازهای سمی قرار گرفتند، پرداخته و منطقه را پاکسازی کردند.