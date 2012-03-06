فعالیتهای ورزشی تخصصی نیازمند مکان های تخصصی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز منتقمی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز که در تالار نژاد فلاح کرج برگزار شد، با عرض سلام به گنج های سرافراز استان البرز اظهار داشت: فعالیت های ورزشی تخصصی نیازمند مکان های تخصصی است.



وی ادامه داد: در حال حاضر 35 پروژه از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ اعتبار شده است که 16 سالن ورزشی، 5 زورخانه، استخر سرپوشیده، سالن 6 هزار نفره، استادیوم فوتبال 50 هزار نفره شهر از جمله پروژه ها هستند.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: استادیوم 50 هزار نفره با تلاش و کوشش عیسی فرهادی استاندار البرز در نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد که این استادیوم در مرکز استان ساخته شود و هم اکنون نیازمند مصوبه هیئت وزیر ورزش و جوانان هستیم که در سفر هئیت دولت به استان البرز پیگیری خواهد شد.



منتقمی با تاکید بر اینکه استادیوم انقلاب باید مطابق استانداردهای ای اف سی ساخته خواهد شد، افزود: مجبور هستیم که ساخت و سازها با قوانین فیفا و ای اف سی مطابق باشد تا سهمیه را از دست ندهیم.



ورزشکاران استان البرز جلوتر از امکانات هستند



وی با بیان اینکه ورزشکاران استان البرز جلوتر از امکانات و تجهیزات استان هستند، اضافه کرد: ورزشکاران اجازه دهند، خویشتن داری کنند که آینده بسیار خوبی برای ورزش استان طراحی شده است که تمام پروژه های ورزشی استان البرز به اتمام خواهد رسید.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به اینکه حوزه ورزش فقط به اداره کل ورزش و جوانان مربوط نمی شود، اظهار داشت: اداره آموزش و پرورش، دانشگاه ها، اداره کل کار و امور اجتماعی نیز بخش ورزشی دارند و امروز اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تنها نیست.