به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد سادات‌ فاطمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: با وجود چاپ این حجم کتاب در سال ولی قادر به خرید این حجم نیستیم و تنها به خرید کتاب های مورد نیاز متقاضیان می پردازیم.

وی با اشاره به زمان بین تقاض و عرضه کتاب برای متقاضیان را دو تا سه هفته دانست و ادامه داد: در کنار خرید کتاب به صورت متمرکز در قالب طرح کتاب من، اعضای کتابخانه‎ها به صورت اینترنتی کتاب‎های مورد نیاز خود را درخواست می‎کنند و این کتاب‎ها در مرکز خریداری و ارسال می‎شود.

معاون امور استان‎ها و مجلس نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور ترویج فرهنگ مطالعه را بسیار مهم دانست و افزود: هدف و مسئولیت اصلی این نهاد ترویج فرهنگ مطالعه است و برای تحقق این امر به مشارکت گسترده نیاز داریم.



وی افزود: با اجرای طرح کتاب من در دو سه سال اخیر منابع کتابخانه‎ها را متحول کرده‎ایم. انجمن کتابخانه‎ها در استان‎ها و طرح نهضت مطالعه مفید کمک زیادی به هماهنگی بین دستگاه‌ها در این راستا می‎کند.

سادات فاطمی ادامه داد: هم اکنون پایگاه‎هایی بصورت دیجیتال فعال هستند اما این کتابخانه‎ها محدودند و نمی‎توانند نیازهای کشور را به طور جامع مرتفع کنند و همچنین ایجاد کتابخانه دیجیتال و منابع چند رسانه‎ای با جدیت در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: شبکه اجتماعی کتابخوانان حرفه‎ای تخصصی با موضوع کتاب و کتابخوانی است و در کنار فعالیت‎های تخصصی کتاب، بحث و تبادل نظر و اطلاعات، معرفی کتاب‌های برتر، نقد کتاب و مسابقه کتابخوانی در فضای مجازی انجام می‎شود.

سادات فاطمی اضافه کرد: طرح ایجاد ایستگاه مطالعه در مراکز و اماکن عمومی و پرتردد به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی در دستور کار قرار دارد و می تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی داشته باشد.