به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد سادات فاطمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: با وجود چاپ این حجم کتاب در سال ولی قادر به خرید این حجم نیستیم و تنها به خرید کتاب های مورد نیاز متقاضیان می پردازیم.
وی با اشاره به زمان بین تقاض و عرضه کتاب برای متقاضیان را دو تا سه هفته دانست و ادامه داد: در کنار خرید کتاب به صورت متمرکز در قالب طرح کتاب من، اعضای کتابخانهها به صورت اینترنتی کتابهای مورد نیاز خود را درخواست میکنند و این کتابها در مرکز خریداری و ارسال میشود.
معاون امور استانها و مجلس نهاد کتابخانههای عمومی کشور ترویج فرهنگ مطالعه را بسیار مهم دانست و افزود: هدف و مسئولیت اصلی این نهاد ترویج فرهنگ مطالعه است و برای تحقق این امر به مشارکت گسترده نیاز داریم.
وی افزود: با اجرای طرح کتاب من در دو سه سال اخیر منابع کتابخانهها را متحول کردهایم. انجمن کتابخانهها در استانها و طرح نهضت مطالعه مفید کمک زیادی به هماهنگی بین دستگاهها در این راستا میکند.
سادات فاطمی ادامه داد: هم اکنون پایگاههایی بصورت دیجیتال فعال هستند اما این کتابخانهها محدودند و نمیتوانند نیازهای کشور را به طور جامع مرتفع کنند و همچنین ایجاد کتابخانه دیجیتال و منابع چند رسانهای با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: شبکه اجتماعی کتابخوانان حرفهای تخصصی با موضوع کتاب و کتابخوانی است و در کنار فعالیتهای تخصصی کتاب، بحث و تبادل نظر و اطلاعات، معرفی کتابهای برتر، نقد کتاب و مسابقه کتابخوانی در فضای مجازی انجام میشود.
سادات فاطمی اضافه کرد: طرح ایجاد ایستگاه مطالعه در مراکز و اماکن عمومی و پرتردد به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی در دستور کار قرار دارد و می تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی داشته باشد.
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