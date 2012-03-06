آمادگی 65 مدرسه شاهرود جهت اسکان مسافران نوروزی

سید حبیب میر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد کلاس مجهز به امکانات رفاهی نظیر پتو، فرش، یخچال و حمام شده و مهمانان نوروزی می توانند بدون دغدغه اسکان پیدا کنند.

وی با بیان اینکه مدارس آماده پذیرایی مسافران نوروزی در شاهرود به دو گروه الف و ب تقسیم شدند، اظهار داشت: مدارس گروه الف شامل امکانات و تجهیزات بیشتری نسبت به گروه ب بوده و هزینه اسکان در این گونه مدارس برای فرهنگیان شبی 11 هزار تومان و غیر فرهنگیان 22 هزار تومان است.

ابوالحسنی هزینه مدارس گروه ب را نیز شبی هشت هزار تومان برای هر کلاس ذکر کرد.

رئیس آموزش و پرورش شاهرود ظرفیت هر کلاس را بین پنج تا هشت نفر عنوان کرد و گفت: هر خانواده به مدت سه شب می تواند از این امکانات استفاده کند.

وی در پایان تصریح کرد: سه ستاد اسکان در شاهرود از جمله مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران واقع در میدان هفت تیر، خانه معلم واقع در خیابان سامان و دیگری در محل آموزش و پرورش واقع در بلوار آزادی این شهر از 28 اسفندماه سال جاری آماده پذیرش مسافران نوروزی است.