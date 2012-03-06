نخریدن ابزاری برای مقابله با گرانی/ بازار بجنورد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر سه شنبه در بازدید سرزده از بازار بجنورد، چندین فروشگاه را مورد بازدید قرار دارد و ضمن ارزیابی از وضعیت بازار، از نظرات خریداران و فروشندگان از نزدیک مطلع شد.

وی پس از بازدید از فروشگاه های فروش مانتو، کفش، البسه ، فروشگاه های عرضه گوشت مرغ و آجیل فروشی، در مصاحبه ای کوتاه به خبرنگاران گفت: با توجه نزدیک بودن سال جدید، بازدید از بازار در راستای اطلاع یافتن از قیمت ها، نظارت سازمان های زیربط و میزان رضایت مندی مردم از قیمت ها ضروری به نظر می رسید.

شفقت استیجاری بودن ملک در اکثر فروشگاههای استان و کم بودن کارگاه های تولیدی را یکی از مشکلات عمده بازار و گرانی کالا دراستان دانست و افزود: باید با برنامه ریزی اساسی مشکل اجاره نشینی مغازه داران حل شود.

وی فاکتورهای ارائه شده از سوی برخی صاحبان فروشگاه ها را فاکتورهایی نامعتبر توصیف کرد و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید با بررسی و نظارت بیشتری موضوع را پیگیری و فروشندگان را ملزم به ارائه فاکتورهای هویت دار کند.

وی خواستار برخورد قانونی با فروشندگان کالاهایی شد که فاکتورهای خرید آنها از مبدا، هیچگونه اعتباری در مراجع قانونی ندارد.

استاندار خراسان شمالی وضعیت بازار را در مجموع نسبتا خوب توصیف کرد و گفت: خوب بودن وضعیت نسبی بازار به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: بازرسان استان باید بر فروش انواع کالاها و مایحتاج مردم به ویژه در این ایام، نظارت بیشتری داشته باشند تا خدای ناکرده به مردم اجحاف نشود.

این مقام مسئول افزود: قیمت اجاره محل نباید بر قیمت کالا تاثیر گذار بوده و هزینه آن به مشتری تحمیل شود چرا که با این توجیه، این مشتری است که اجاره محل را می پردازد.

شفقت در ادامه گفت: قیمت خرید و قیمت سود کالاها در هر بخشی تعیین شده است و لذا نباید هیچ مبلغی دیگری بر قیمت کالاها به بهانه پرداخت اجاره محل و یا سود تسهیلات بانکی و ...افزوده شود.

وی نبود عمده فروشی ها در استان را یکی از مشکلات محقق نشدن کنترل قیمت ها دانست و افزود: کالاهای فروشگاه های این استان، معمولا از طریق فروشندگان بزرگ کالا در تهران و یا مشهد تامین می شود و این امر، کنترل دقیق قیمت ها را با مشکل مواجه می کند.

استاندار خراسان شمالی افزود: بخشی از کنترل قیمت کالاها در بازار، مربوط به استان و بخش مهمی از آن در اختیار بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت است که باید از طریق مرکز پیگیری شود.

استاندار خراسان شمالی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد وظیفه و تکلیف مردم در مقابل گرانفروشی و بالابودن قیمت ها، گفت: بزرگترین تنبه برای گرانفروشان نخریدن کالاست.

نماینده عالی دولت در استان گفت: کارگروه اقتصاد و بازرگانی استان باید با برنامه ریزی های لازم، علل گرانی کالا در بازار بجنورد را مورد بررسی قرارداده و برای رفع این مشکل چاره اندیشی کند.

شفقت تاکید کرد: حضور بازرسان در بازار باید معنادار و دارای عکس العمل مناسب با رعایت قانون باشد.

وی افزود: اینکه همه مشکلات گرانی به بازاری و فروشندگان کالا نسبت داده شود، استدلال درستی نیست بلکه باید زنجیره مشکلات و عوامل گرانی مورد بررسی قرار گیرد تا این معضل به صورت طبیعی کنترل و کاهش قیمت کالا را به دنبال داشته باشد.

در این بازدید، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی، معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و تنی چنداز کارشناسان و بازرسان این سازمان، استاندار خراسان شمالی را همراهی می کردند.