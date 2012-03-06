مانور دفاعی امام علی(ع) در فرودگاه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، مانور دفاعی امام علی(ع) در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با همکاری و هماهنگی یگانهای سپاه حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه و بسیج فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مانور، گرجی زاده فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی، مرتضی دهقان مدیرکل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، میرزائی فرمانده یگان حفاظت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، خسروی فرماندهی پلیس فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و جمعی از مدیران و معاونان و نیروهای بسیج فرودگاه حضور داشتند.

ناوگان تاکسیرانی منطقه 20 آماده استقبال از مسافران نوروزی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 با اشاره به اجرای طرح استقبال از بهار سال 91 گفت: ناوگان تاکسیرانی منطقه 20 آماده استقبال از مسافران نوروزی شد.

علیرضا اسفراینی نژاد معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه، با اعلام این خبر افزود: با توجه به شیفت بندی رانندگان، از ساعت 6 صبح الی 22 تا تاریخ 15 فروردین سال 91 خدمات رسانی به صورت مستمر در ایستگاههای تاکسیرانی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی رانندگان ملزم به نظافت و شستشوی تاکسی های خود هستند، یادآور شد: در پایانه های تاکسیرانی این منطقه، بنرهای تبریک سال نو نصب شده و پیام تبریک سال نو به بیش از چهار هزار راننده از طریق سیستم پیامک ارسال شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 با اشاره به تعامل سازمان تاکسیرانی و اداره تعزیرات به منظور ایجاد گشت مشترک و استقرار در میادین اصلی شهر تصریح کرد: گشتهای نظارت از ساعت 6 صبح الی 22 در تمام پایانه ها، میادین و معابر سطح شهر به صورت ویژه در ایام نوروز بر عملکرد تاکسیها نظارت دارند.

شهرداران خانواده و مدارس جنوب تهران 150 نهال غرس کردند

به مناسبت روز درختکاری کارگاه آموزشی کاشت نهال ویژه شهرداران خانواده و مدارس منطقه 20 برگزار شد.

اداره آموزش های شهروندی منطقه 20 با مشارکت و همکاری معاونت فضای سبز و امورخدمات شهری و همچنین اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک به مناسبت فرا رسیدن 15 اسفند، روز درختکاری، با حضور 200 نفر از شهرداران خانواده و مدارس اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی کاشت نهال در بوستان شهید میرهادی در محله ظهیرآباد کرد.

در این مراسم که به صورت نمادین با عنوان یادواره شهید قشقایی با کاشت 150 نهال به یاد 150 شهید محله ظهیرآباد انجام شد، مجتبی عبدالهی شهردار منطقه 20، فرماندار و رئیس بنیاد شهید شهرری، مسئولان ادارات شهرری، معاونین و مسئولان شهرداری منطقه 20، اعضای شورایاریهای محلات و جمعی از خانواده شهدا حضور داشتند و دانش آموزان در کاشت نهال شرکت کردند.

توسعه نهالستانهای سطح منطقه 20 همزمان با هفته منابع طبیعی هر ساله در دستور کار شهرداری قرار داشته و امسال به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، 2730 نهال به یاد 2730 شهید شهرری در سطح بوستان های محلی غرس شد.

"جشن حمایت" به منظور کمک به آزادی زندانیان غیر عمد ورامین برگزار شد

در آستانه سال نو ، با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، مراسم "جشن حمایت" به منظور کمک به آزادی زندانیان غیر عمد و خانواده های بی بضاعت زندانیان برگزار و قول پرداخت چهار میلیارد برای آزاد سازی زندانیان غیر عمد از سوی خیران و برخی مسولان شهرستان داده شد .

در این مراسم که در محل سالن همایشهای شهرداری ورامین و با حضور امام جمعه موقت، فرماندار، دادستان، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس انجمن حمایت از زندانیان و جمعی از مسئولان، معتمدان و خیران ورامین برگزار شد، رئیس دادگستری شهرستان ورامین طی سخنانی ضمن قدردانی از حضور مردم شهرستان ورامین در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ورامین در همه جا الگو هستند و شرکت در انتخابات با حضوری 70 درصدی و کم تنش و در فضای آرام، شأن و جایگاه ورامین را به اثبات رساند.

حسن عبدا... زاده ادامه داد : اعضای هیئت مدیره و بازرسی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ورامین شامل فرماندار، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس ندامتگاه خورین و سه نفر عضو معتمد به انتخاب ریاست سازمان زندانها، طی سالهای اخیر فعالیتهای شایانی انجام داده اند.

رئیس دادگستری شهرستان ورامین افزود: در مراسم گلریزان سال گذشته 130 میلیون تومان جمع آوری شد که موجب آزادی 20 زندانی غیر عمد و کمکهای قابل توجهی در راستای حمایت از خانواده زندانیان شد.

خط 6 مترو و اتوبان امام علی (ع) تحولی بزرگ در شهرری

شهردار منطقه 20 با اشاره به طرحهای بزرگ در دست اجرا برای شهرری عنوان کرد: با راه ‌اندازی خط 6 مترو و اتوبان امام علی (ع) تحول عظیمی در شهرری ایجاد می ‌شود.

مجتبی عبداللهی در حاشیه غرس 2 هزار و 730 نهال به یاد شهدای شهرستان ری در بوستان‌های این شهر و مراسم نمادین آن در بوستان شهید میرهادی محله ظهیرآباد شهرری در جمع خبرنگاران با اشاره به طرحهای عظیم در دست اقدام مدیریت شهری گفت: خط 6 مترو و اتوبان امام علی (ع) از طرحهای بسیار بزرگی هستند که با راه‌اندازی آن، تحول شگرفی در شهرری شکل می ‌گیرد.

شهردار منطقه 20 با اشاره به مشخصات اتوبان امام علی (ع) اظهار داشت: اتوبان امام علی (ع) به طول 37 کیلومتر از شمال تهران تا حرم مطهر امام راحل امتداد دارد و 10 کیلومتر و نیم از این طرح در محدوده شهرری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خط 6 مترو در ادامه تا جنوب حضرت عبدالعظیم (ع) امتداد می یابد و پنج ایستگاه از این خط در مسیر دولت‌آباد تا حرم حضرت عبدالعظیم(ع) قرار دارد که برای ساخت هر ایستگاه حدود 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

شهردار منطقه 20 در ارتباط با زمان بهره ‌برداری این پروژه‌ها تصریح کرد: خط شش مترو تا پایان سال 93 به بهره‌ برداری می‌رسد و همچنین اتوبان امام علی (ع) در دهه فجر سال 91 به بهره‌ برداری می‌ رسد و بخشهایی از این اتوبان که در منطقه 20 قرار دارد، تا شهریور سال آینده بهره ‌برداری خواهد شد.