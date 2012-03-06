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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

والیبال نشسته بین قاره ای/

ذوب آهن پنجمین پیروزی پیاپی خود را ثبت کرد

ذوب آهن پنجمین پیروزی پیاپی خود را ثبت کرد

تیم والیبال نشسته ذوب آهن در پنجمین دیدار خود در چارچوب رقابت های جام بین قاره ای مقابل کلمبیا به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ایران عصرامروز موفق به کسب پیروزی در چهارمین روز این رقابت ها شد و نماینده کلمبیا را در سه گیم متوالی با نتیجه ( 25- 9) ، (25-4) ، (25- 10) شکست داد.
 

هادی رضایی، سرمربی ذوب آهن، گفت: کلمبیا، تیم تازه تاسیسی است که اولین حضور خود در عرصه رقابت های رسمی را تجربه می کند و با توجه به جوان بودن و پتانسیل خوبی که از  خود نشان داد، در آینده حرف هایی برای گفتن خواهد داشت.
 
رقابت های والیبال نشسته باشگاه های جهان  با حضور 13 تیم در قالب دو گروه برگزار می شود و ذوب آهن اصفهان با نمایندگان روسیه، هلند، اوکراین، آلمان، کلمبیا و انگلستان همگروه است. در گروه دوم نیز تیم های مصر، قزاقستان، برزیل، آمریکا، عراق و کرواسی حضور دارند.

ذوب آهن پیش از این  نیز  بر نمایندگان روسیه، هلند ، آلمان و اوکراین غلبه کرده است.

این مسابقات   از 11 تا 19 اسفند ماه در شهر قاهره در جریان است.
 
 
کد مطلب 1553729

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