المپياد ورزشي محلات بانوان تهران با حضور 24 هزار ورزشكار برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" درالمپياد ورزشي بانوان محلات تهران كه همزمان با بيست وششمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزارمي شود، ورزشكاران زن در6 رشته ورزشي واليبال، پينگ پنگ، بدمينتون، شطرنج، آمادگي جسماني وفوتسال در فضاها واماكن ورزشي شهرداري تهران به رقابت خواهند پرداخت.
دراين مسابقات كه تا پايان اسفند ماه سالجاري ادامه خواهد داشت، 24هزارورزشكار زن درسه رده سني نوجوانان، جوانان وبزرگسالان حضوردارند ومرحله نهايي مسابقات ميان قهرمانان مناطق تهران درسه ماهه اول سال 84 برگزارمي شود.
ضمنا دراين مراسم ازورزشكاران مدال آورعضو تيمهاي منتخب ورزشي شهرداري تهران دراولين دوره مسابقات ورزشي بين المللي بانوان پايتختهاي كشورهاي اسلامي وآسيايي نيزتقديرمي شود.
افتتاحيه المپياد ورزشي محلات بانوان تهران باحضور معاون اجتماعي، فرهنگي شهرداري تهران،جمعي ازمسوولين ورزشي و 2200 ورزشكار زن از22 منطقه شهر تهران درسالن وزنه برداري مجموعه ورزشي آزاد تهران برگزارمي شود.
به گزارش خبرگزاري" مهر" درالمپياد ورزشي بانوان محلات تهران كه همزمان با بيست وششمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزارمي شود، ورزشكاران زن در6 رشته ورزشي واليبال، پينگ پنگ، بدمينتون، شطرنج، آمادگي جسماني وفوتسال در فضاها واماكن ورزشي شهرداري تهران به رقابت خواهند پرداخت.
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