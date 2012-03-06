7 درصد جمعیت نیر عضو کتابخانه ها هستند/ استاندارد جهانی 20 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نوع خواه شامگاه سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه ها ی عمومی شهرستان نیر و کورائیم اضافه کرد: این رقم در مقایسه با سایر کتابخانه های عمومی استان در رتبه اول قرار دارد.

وی در عین حال میزان عضویت افراد جامعه در کتابخانه ها را برابر با استانداردهای جهانی 20 الی 30 درصد عنوان کرد که با رقم اعلام شده در این استان تفاوت فاحشی دارد.

نوع خواه یادآور شد: رسیدن به استانداردهای جهانی در تمامی شاخصها بویژه در میزان مطالعه مفید و اعضا فعال کتابخانه ها نیازمند تلاش و حمایت تمام دستگاهها بویژه ارگانهای فرهنگی است.

وی اعضای فعال کتابخانه های عمومی شهرستان نیر را هزار و 723 نفر اعلام کرد و افزود: در برنامه ریزیهای سال 90 تلاش می کنیم بیش از10 در صد افراد جامعه را عضو کتابخانه کنیم.

معاون کتابخانه های عمومی استان اجرای طرح قفسه باز در کتابخانه ها را گامی دیگر در جهت جذب مخاطبان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دانست و تصریح کرد: در این طرح مراجعه کنندگان با حضور در مخازن کتاب، منابع مورد نیاز را انتخاب می کنند.

وی همچنین خواستار ارائه خدمات علمی و کتابخانه ای به صورت مطلوب به علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در حوزه کتابخانه های مدارس شد.

