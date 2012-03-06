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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۱

نکویی مهر:

سیستان و بلوچستان از استان های تاثیرگذار در تنظیم بازار کشور است

سیستان و بلوچستان از استان های تاثیرگذار در تنظیم بازار کشور است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر صعنت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: سیستان و بلوچستان با استفاده از فرصت مرز برای واردات و صادرات کالا، به عنوان یکی از استان های تاثیرگذار در تنظیم بازار کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نکویی مهر ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این استان یکی از مبادی اصلی تامین کالاهای مورد نیاز کشور است.

وی گفت: با توجه به اجرای طرح های کنترل، نظارت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و آشفتگی در قیمت و توزیع کالا، تمامی واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی موظف هستند محصولات خود را براساس قیمت درج شده بر روی کالا و فاکتورهای خرید عرضه کنند.

وی افزود: هرگونه تغییر در تاریخ تولید و قیمت کالاهای تولیدی یا نصب برچسب قیمت بر روی نرخ‌ های قبلی کالاهای موجود از قبل در انبارها یا هر نوع اقدام دیگری که منجر به افزایش نرخ کالا شود، تخلف محسوب می شود و قابل پیگرد قانونی خواهد بود. ‏

کد مطلب 1553735

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